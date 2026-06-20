Bevor das eine „S“ von STS unspektakulär wie immer die Bühne betritt, wärmen die teils runderneuerten Tagträumer die eh schon ziemlich warmen und ausverkauften Kasematten mehr als passabel auf. Steinbäcker und seine Mitmusiker beginnen kurz nach 20 Uhr ihren musikalischen Streifzug durch klassisches Material des so genannten Austro-Pops, um neunzig Minuten später ein stehend begeistertes Publikum in die noch immer warme Sommernacht zu entlassen.

Ikonisches Liedgut

Ohne Schnörkel und Firlefanz wird mittlerweile durchaus ikonisches Liedgut dargeboten. Dazwischen die eine oder andere launische oder erklärende Ansage Gert Steinbäckers – sonst zählt vom Eröffnungslied „Die beste Zeit“ bis zum finalen „Bevor i geh“ nur eines: Musik und Text. Recht früh im Konzertreigen „darf“ der erste Star des Ensembles ans Mikrofon: Ulli Bäer intoniert sein gut gealtertes „Alle Lichter“, um mit dem danach gespielten Lied das Publikum zum ersten Mal von den Sitzen zu reißen: Georg Danzers „Lass mi amoi no die Sunn aufgehn seh’n“ ist dafür verantwortlich.

Unsterbliche STS-Hadern

Es folgen einige wirklich unsterbliche STS-Hadern wie „Irgendwann bleib i dann dort“ (die ursprünglichen 40 Lebensjahre im Text zwecks In-die-Windln-Pracken sind mittlerweile auf 80 geklettert), ehe ein Lebensfreund Steinbäckers für ein bissel Rockwirbel sorgt: EAV-Kopf Thomas Spitzer würgt in bewährter Weise seine Gitarre wie etwa bei „Oh nur du“, ein Werk aus der Frühphase der Verunsicherung. Am Bass agiert mit Erich Buchebner (alias Ricky Gold in der Kurt-Ostbahn-Kombo) ebenso ein bekanntes Gesicht wie an den Drums Opus-Schlagzeuger Günter „Mucky“ Grasmuck, der für den kompetenten Rhythmus sorgt. Es folgen die STS-Klassiker „Großvater“ sowie „Kalt und kälter“ (textlich nach wie vor erschreckend aktuell am Puls der Zeit), ehe im Zugabenblock die inoffizielle steirische Landeshymne „Steiermark“ für frenetischen Jubel sorgt.