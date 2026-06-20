Auf echte Überraschungen wartete man bei dem als Überraschungskonzert angekündigten Gastspiel der vorwiegend aus Mitgliedern der Wiener und Berliner Philharmoniker zusammengesetzten Pop-Klassik-Formation Philharmonix im Stefaniensaal zwar vergeblich, ein flotter, vergnüglicher Abend war es allemal.

Breites Spektrum

Der selbsternannte „CEO“ des Septetts, Klarinettist Daniel Ottensamer, moderierte die bunte Reise durch die quasi-klassische Musikwelt der Philharmonix, die mit einer programmatischen Version des Pippi-Langstrumpf-Liedes über baltische Volksmusik, Swing-Nummern á la Chopin und Beethoven, Prokofjew – auch in Form von Stings Anti-Kriegspropagandasong „Russians“ – bis zu einem von Geiger Sebastian Gürtler verfassten Nonsens-Wienerlied ein breites Spektrum aufwies. Die Arrangements boten allen Musikern ausreichend Gelegenheit, ihre Virtuosität auszuleben. Augenzwinkern war dabei stets angesagt. Mit einem absichtlich aus der Saison gerückten „Feliz Navidad“ und dem „Englishman in New York“ empfahl man sich – auch für das bereits gebuchte, nächste Graz-Konzert im Mai 2027.