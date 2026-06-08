Zur Einordnung die ankündigenden Worte der Veranstaltung: „,Core‘ steht für alles, was die moderne Core-Szene ausmacht – düstere Intensität, brachiale Riffs, emotionale Tiefe. – ,More‘ heißt: mehr Härte, mehr Genres, mehr Überraschung. Ob roher Crossover, moderner Hardcore oder Party-Punk mit Punch.“ Nun ja, so ähnlich ging es auf der Schloßbergbühne Kasematten wirklich zu. Pünktlich um 15 Uhr, also eine für Metallfans ziemlich unübliche Zeit, ging es mit den Grazer Lokalmatadoren „Covendeath“ los.

Die Deathcore-Truppe konnte kürzlich den Kleine-Zeitung-Bandcontest im Grazer Orpheum für sich entscheiden. Sie nutzten ihre Zeit ambitioniert und rissen die Anwesenden dank energiereicher Performance und mit gutem Sound zu eben dieser frühen Stunde mit. Danach standen die kanadischen Zwillingsbrüder Dylon und Tyson Opalinsky mit ihren Mitmusikern als – Überraschung – „Opal In Sky“ auf der Bühne. Die beiden Front-Zwillinge performen beherzt und bieten gar einige choreografierte Einlagen. Das freute vermutlich den anwesenden Fan besonders, der mit einem Eurovison-Song-Contest-Shirt vom heurigen Jahr ziemlich aus dem schwarzen Einheitslook herausstach.

Apropos Besucher: Der Zulauf an diesem heißen Sonntagnachmittag nahm von Band zu Band zu, wie auch die unglaubliche Dichte und Vielfältigkeit an tätowierten Menschen, die das Auge des Betrachters zuweilen einigermaßen überfordert zwischen dem Geschehen auf und vor der Bühne hin und her pendeln ließ… „All Faces Down“ aus Wien boten bei diesem Festival mit ihrem Post Hardcore eher durchschnittliche Genre-Kost, während danach „Silent Planet“ aus Kalifornien für einen ersten Höhepunkt sorgten. Nicht nur wegen der mitreißenden Performance des Quartetts, sondern auch wegen engagierter Aussagen bezüglich des Umgangs mit Schusswaffen in ihrem Heimatland einerseits wie auch ein klares Einstehen gegen Faschismus in der heutigen Zeit andererseits.

Danach können die aus Gelsenkirchen stammenden „Any Given Day“ mit Intensität, Spielfreude und Publikumsnähe durchaus das vorgelegte Level mithalten, ehe der Headliner „Bury Tomorrow“ noch ein ordentliches Schäuferl nachlegen kann. Die mittlerweile als Metal-Titanen geltende Truppe aus Southampton lässt im wahrsten Sinn des Wortes nichts anbrennen, schießen doch während der heißen Performance immer wieder Feuerfontänen Richtung Bühnendach. Und Frontmann Daniel Winter-Bates erweist sich als animierender Vielsprecher der sympathischen Sorte.