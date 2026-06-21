Augustina Calderon kommt ins Schwärmen, wenn sie von der Weltmeisterschaft 2022 erzählt. „Fußball ist bei uns sehr leidenschaftlich. Die ganze WM war sehr emotional“, erzählt sie. Einmal im Jahr fliegt die gebürtige Argentinierin von Graz in ihre alte Heimat. 2022, in dem Jahr, in dem Argentinien die WM gewinnt, ist das erste Mal ihr Verlobter, der Grazer Michael Hofer-Lenz, mit dabei.

Als Geschenk bekommt Michael ein Trikot der argentinischen Mannschaft © privat

Damals war klar: Auch er hält zu Argentinien. Diesmal ist es aber komplizierter: Schließlich ist Österreich erstmals seit 28 Jahren wieder selbst bei der WM dabei – und trifft am Montagabend auf Messi & Co. „Ich glaube, beim Match steht unsere Verlobung auf dem Spiel“, scherzt Calderon. Auf die Frage nach sportlicher Rivalität wirkt sie amüsiert. Wirkliche Rivalität herrscht aus ihrer Sicht nicht, zu groß scheint der Klassenunterschied. „Ich freue mich, wenn ihr gewinnt“, sagt sie. „Ich wohne seit sieben Jahren hier, mein Verlobter ist Österreicher. Natürlich freue ich mich für Österreich.“ Nachsatz: „Aber nicht am Montag.“ Denn für sie steht ohnehin bereits außer Frage: Argentinien wird das Match gegen Österreich gewinnen.

„Er konnte nicht glauben, was los war“

Damals, 2022, hat das Paar „ab dem Viertelfinale alle Spiele von Argentinien aus verfolgt. Für mich war das sehr intensiv und emotional“, erinnert sich Calderon zurück. Von der Familie bekommt Michael Hofer-Lenz als Willkommensgeschenk ein Argentinien-Trikot. „Als wir auf die Straße gegangen sind, konnte er nicht glauben, was los war“, amüsiert sie sich. „Alle Menschen waren auf der Straße, haben gefeiert. Auch für mich war das nicht normal, aber ich habe zumindest damit gerechnet. Es war eine tolle Erfahrung.“

Augustina und Michael in Argentinien © privat

Was für Augustina als Argentinierin normal ist, erlebt Michael jetzt gerade zum ersten Mal seit seiner Kindheit. Österreich fährt auch einmal zur Fußball-WM. „Er sagt zu mir: ‚Du kannst nicht verstehen, was das für uns bedeutet‘, und wahrscheinlich hat er damit recht“, erzählt Augustina. Schließlich qualifiziert sich Argentinien jedes Mal. „Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann Österreich und Argentinien das letzte Mal gegeneinander gespielt haben“, überlegt sie. „Ich muss ein Kind gewesen sein.“

Im Vergleich mit ihrer Heimat erlebt Augustina hier in Österreich große Unterschiede in der Art und Weise, wie Fußball gefeiert wird. Die Menschen in Argentinien seien leidenschaftlicher und würden ihre Emotionen mehr zeigen, meint sie. „Ich weiß noch, dass ich bei der WM vor dem Fernseher laut geschrien habe. Die Leute in Österreich haben mich dann sehr komisch angeschaut“, lacht Augustina.

Vor sieben Jahren kommt Augustina aus Argentinien mit einem Ziel nach Österreich: „Ich bin Opernsängerin. Natürlich wollte ich in der Stadt von Mozart studieren“, erzählt sie. Nachdem sie ihr Studium am Mozarteum in Salzburg erfolgreich abschließt, lernt sie Michael kennen. Für die Liebe folgt sie ihm in die Steiermark. Mittlerweile singt sie an der Grazer Oper.