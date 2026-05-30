Für Ankünder-Geschäftsführer Dieter Weber ist es das „Spiel des Jahrhunderts“: „Dass Österreich gegen einen amtierenden Weltmeister spielt, ist schon sehr lange nicht mehr vorgekommen – und dann noch dazu mit Messi.“ Um diesen Abend ausreichend zu würdigen – noch dazu ist das Spiel am 22. Juni um 19 Uhr ja das einzige, das hierzulande nicht zur Unzeit übertragen wird – hat er sich ein besonderes Programm überlegt. Ankünder und die Kleine Zeitung präsentieren einen Public-Viewing-Abend in Seiersberg. Auf der Terrasse der ShoppingCity geht es mit einem Live-Podcast mit Robert Seeger Senior und Robert Seeger Junior („Erinnerungen eines Norwegerpullis“) los. Für ihre erste Live-Folge haben sie Fußball-Legende Ivica Vastic zu Gast: Der ehemalige SK-Sturm-Kicker war neben Toni Polzer und Andreas Herzog einer der drei Torschützen bei Österreichs letzter WM-Teilnahme 1998 in Frankreich. „Die Tore zeigen wir natürlich auch auf der Leinwand – und alle Tore, die Österreich zur jetzigen WM-Teilnahme geführt haben.“

Für die streng limitierte Fußballparty gibt es keine Karten zu kaufen, die Teilnahme ist an ein Gewinnspiel geknüpft, das Ankünder über „City Lights“-Werbeflächen spielt. Schon jetzt hängen die ersten Plakate, ab Montag wird es auf den digitalen Flächen am Haupt-, Jakomini- und Südtiroler Platz sowie am Hauptbahnhof und der ShoppingCity Seiersberg prominent beworben. 100 Originaltrikots des Nationalteams gibt es zu gewinnen – wer sich dafür per QR-Code anmeldet, kann dabei auch Tickets für Seiersberg abstauben.

Das ist aber noch nicht alles: Während der WM werden die digitalen „City Lights“ auch zur Infofläche für Fußballfans – in Kooperation mit der Kleinen Zeitung erfährt man dort dreimal täglich neu alle News rund um das Fußball-Großereignis. „Das ist österreichweit einzigartig“, ist sich Weber sicher. Es gibt aber auch noch weitere Pläne, wie die Screens rund um die WM genutzt werden sollen – hier will er allerdings noch nicht zu viel verraten.