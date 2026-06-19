Seit Österreich Anfang der Woche im Spiel gegen Jordanien den ersten WM-Sieg seit 36 Jahren feiern konnte, ist das ganze Land im WM-Fieber. Auf diesen Hype springt nun auch die Villacher Gastronomin Valentina Tosoni auf und organisiert für das nächste Österreichspiel am kommenden Montag ein großes Public Viewing am Rathausplatz.

Das Rahmenprogramm mit Kinderschminken startet am Montag um 17 Uhr. Der Anpfiff für das Spiel gegen Argentinien wird um 19 Uhr live auf einer Leinwand und mehreren großen Fernsehern übertragen. Für das passende kulinarische Angebot sorgt die Wirtin des Rathauscafés unter anderem mit Bratwurst, Pizza und Toast sowie Bier und Spritzer in 1-Liter-Größe.

Keine Unterstützung durch das Stadtmarketing

Um die mehr oder weniger spontane Idee umzusetzen, braucht es viel Organisation. Tosoni ist dankbar über die Unterstützung seitens des Bürgermeisters und der zuständigen Abteilungen der Stadt, die ihr mit einer raschen Genehmigung für die Veranstaltung unter die Arme griffen, wie sie erzählt. Ein kleiner Wermutstropfen ist dennoch dabei: „Vom Stadtmarketing habe ich trotz Anfrage keine Unterstützung erhalten“, ist Tosoni enttäuscht.

Sollte Österreich gewinnen, kann sich Tosoni vorstellen, noch weitere Veranstaltungen in diesem Format umzusetzen. Vorausgesetzt, das Spiel findet nicht mitten in der Nacht statt. Am Montag ist sie in Villach jedenfalls nicht die einzige Veranstalterin eines Public Viewings. Marcus Mitzner überträgt bis zum Finale am 19. Juli zahlreiche Spiele am Unteren Kirchenplatz. Teilweise sind Übertragungen bis zwei Uhr Früh geplant, was im Vorfeld zahlreiche Fragen – auch rund um den Schutz von Anrainerinnen und Anrainer – aufwarf. Auch der Villacher Brauhof verwandelt sich während der Fußball-WM zur Public-Viewing-Fanzone. Übertragen werden Spiele, die innerhalb der Brauhof-Öffnungszeiten von Montag bis Samstag stattfinden.