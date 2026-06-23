Das Vital-Hotel-Styria ragt über die Gemeinde Fladnitz an der Teichalm und lockt vor allem Gäste aus Wien, Niederösterreich und der Steiermark an. „Wir haben 361 Tage im Jahr geöffnet“, erzählt Roman Gruber. Er ist seit 2019 Geschäftsführer, wohnt in Kumberg und ist Obmann des Tourismusvereins in Fladnitz.

Im Vier-Sterne-Hotel gibt es 49 Zimmer und Seminarräume. 42 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind angestellt, darunter zehn Lehrlinge. Es gibt ein Hallenbad, ein Fitness-Studio und die sogenannte „Vitaloase“ – hier werden etwa Massagen und Kosmetiktermine gebucht.

Nun hat man etwas Neues eröffnet: Einen Ruhebereich für Erwachsene (Eintritt ab 16 Jahren) samt Infinity-Pool mit Blick auf das Almenland. Bei diesem Schwimmbecken entsteht der Eindruck, dass die Wasserfläche nahtlos in den Horizont oder die umliegende Landschaft übergeht. Im Innenbereich gibt es unterschiedliche Liegen. Für eine Portion „Extra-Ruhe“ mit abgeteilten Bereich bezahlt man einen Aufpreis.