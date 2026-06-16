Vergangenen Freitag öffnete der Bürgerkeller am Weizer Hauptplatz ein letztes Mal so, wie man ihn kannte. Denn ab 23. Juni wird aus dem Wirtshaus eine Bar. Betreiber Patrick Schüler macht aus dem Keller „Patrick‘s Bar“ und möchte mit dem Pub neu durchstarten. Von Dienstag bis Samstag ab 14 Uhr wird er sein neues Projekt öffnen. Am Eröffnungstag gibt es Getränkeaktionen.

Patrick Schüler macht aus dem Bürgerkeller ein Pub © KLZ / Julia Kammerer

Sommerabend bei Seat Harb

Am Donnerstag (17 bis 22 Uhr) lädt das Autozentrum Seat Harb in Weiz zur „Cupra-Night“. Im Schauraum des Autohauses warten nicht nur köstliche Schmankerl wie Tartar, Butterschnitzerl und Spargelrisotto vom Genusshandwerk auf die Besucherinnen und Besucher.

Anneliese und Christian Harb laden am Donnerstag zur „Cupra-Night“ © KLZ / Julia Kammerer

Es gibt eine Gin-Verkostung und natürlich die Möglichkeit, die neuen Modelle der Automarke „Cupra“ (Raval und Born) im neuen Schauraum zu begutachten und sie bei einer Probefahrt zu testen. Musikalisch unterhält DJ MNS.