Zahlreiche Gäste waren am Freitag auf die Sommeralm gekommen, um Betreiber Wolfgang Wiltschnigg und seiner Familie zum Auftakt ihrer „Funbase Holzmeisterlift“ zu gratulieren. Auf dem Areal werden nun Sommer- und Wintersport vereint.

Gefeiert wurde auch das 50-jährige Jubiläum des Skilifts. „Mein Großvater und mein Vater haben ihn gebaut“, erzählt Wiltschnigg stolz und blickt in Richtung Papa, bei dem er für das Mountainbike-Projekt Überzeugungsarbeit leisten musste.

Derzeit wartet auf Besucherinnen und Besucher eine insgesamt 6,5 Kilometer lange Strecke. Es gibt fünf Trails, davon einen eigenen für Kinder und einen „Uphill-Trail“ – also zum Bergauffahren. Auch eine Bike-Schule gibt es.

Den Berg hinunter kommt man auch mit Carts. Auf den Berg hinauf kommt man per Lift. Die Bügel werden gegen „Loops“ ersetzt. Dieser wird am Vorbau des Fahrrads befestigt und zieht Rad und Fahrer nach oben. 33 Fahrerinnen und Fahrer können gleichzeitig „gezogen“ werden.

Vollste Unterstützung gab es nicht nur von Vertretern umliegender Gemeinden und dem Tourismusverband Oststeiermark, sondern auch von den Grundstückbesitzern Simon und Roswitha Bauernhofer vom Naturhotel auf der Brandlucken.

„Wir leben von Veränderungen. Sonst würden wir noch mit Pferdekutsche herumfahren. Mir ist es wichtig, dass wir Familien und Jugendlichen vor Ort etwas bieten, dass wir keine Verhinder-Region sind, sondern eine geile Region“, sagte Simon Bauernhofer. „Wo Geschäft passiert, sucht sich der Gast etwas aus. Und wir haben ein breites Angebot. Von der Jausenstation bis zum Top-Hotel wie dem Pierer“, so der Hotelier.

Die neue Mountainbike-Strecke auf der Sommeralm sei die Antwort auf einen „Mega-Trend“, sagte Erwin Gruber. Er und Manfred Straßegger, Bürgermeister von St. Kathrein/Offenegg, heben die unterschiedlichen Interessen von Bewirtschafter und „Naturnutzer“ hervor. Gruber: „Bitte bleiben wir im Dialog. Auf Augenhöhe.“