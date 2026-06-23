Geboren am 27. Jänner 1937 in Hartl bei Übersbach als Sohn einer Bauernfamilie, blieb Josef Schrammel seiner Heimat zeitlebens eng verbunden. Nach seiner landwirtschaftlichen Ausbildung an der Obst- und Weinbauschule Silberberg und später an der Bauernschule Bad Waldsee, führte er zunächst den elterlichen Betrieb fort.

Schon früh engagierte er sich neben der Arbeit in der Landjugend, im Bauernbund, in der Feuerwehr und zahlreichen regionalen Organisationen. Sein politisches Talent gipfelte 1965 mit dem Einzug in den Steiermärkischen Landtag als damals jüngster Abgeordneter, dem er insgesamt 26 Jahre angehörte.

Daneben wirkte er unter anderem als Bezirksobmann der Landjugend, Bauernbundfunktionär und später als Führungsmitglied der Sozialversicherungsanstalt der Bauern, um nur ein paar Stationen zu nennen. Dabei war es ihm „immer ein Anliegen, den Kleinen zu helfen“, wie die Witwe des Verstorbenen, Amalia Schrammel, erklärt. „Fleißig sein und für die Menschen da sein, wenn man gebraucht wird“, das war sein Motto, ergänzt sein Sohn Josef Schrammel.

Wegbereiter für die Thermenregion

Eines der wichtigsten politischen Vermächtnisse ist jedoch mit der Therme Loipersdorf verbunden. Der ehemalige Landtagspräsident Franz Majcen erinnert sich: „Eine große politische Leistung, die er damals vollbracht hat, war die Verwirklichung der Therme.“ Nachdem man im Zuge von Ölbohrungen auf die heißen Quellen gestoßen war, die die Therme bis heute speisen, erkannte Schrammel das Potenzial sofort. Anfang der 1970er-Jahre führte er bereits erste Gespräche mit Gemeindevertretern und ortsansässigen Bauern, um Grundstücksveräußerungen und die Nutzung der Quelle zu besprechen. Nach den Anfängen als sogenanntes „Schaffelbad“, das im ersten Jahr bereits rund 90.000 Besucher anzog, folgte 1981 die offizielle Eröffnung der Therme als „Kur- und Heilbad Loipersdorf“.

Neben all den politischen und ehrenamtliche Funktionen, blieb Josef Schrammel immer seinen Wurzeln als Landwirt und Weinbauer treu © Privat

Majcen hebt besonders die Fähigkeit Schrammels hervor, Menschen für ein gemeinsames Ziel zu gewinnen. So war es der Ehrenbürger des Stadt Fürstenfeld (ausgezeichnet im Jahr 2025), der die Gemeinden der Region damals davon überzeugte, sich finanziell am Projekt zu beteiligen – ein entscheidender Schritt für die Realisierung der Therme, die zum Ausgangspunkt eines tiefgreifenden Wandels werden sollte. Aus einer überwiegend landwirtschaftlich geprägten Region entwickelte sich eine erfolgreiche Tourismusdestination.

Zurück zum Landwirt

Nach seinem Ausscheiden aus dem Landtag im Jahr 1991 widmete sich Josef Schrammel wieder verstärkt seinem landwirtschaftlichen Betrieb und den Aufgaben als passionierter Weinbauer. In späteren Jahren zog er sich zunehmend aus dem öffentlichen Leben zurück, blieb jedoch stets politisch interessiert und seiner Heimat eng verbunden, weiß Majcen. Nun ist Josef Schrammel am 18. Juni 2026 im Alter von 89 Jahren verstorben.