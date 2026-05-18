Rund fünf Jahrzehnte lang war Andreas Nöhrer ein fixer Bestandteil des TuS Bad Waltersdorf. Was als aktive Spielerkarriere begann, entwickelte sich zu einem lebenslangen Engagement für den Verein: „Mit Andreas verlieren wir einen Menschen, der unseren Verein über mehr als 46 Jahre hinweg geprägt hat wie kaum ein anderer“, heißt es vom Vorstand. Die Entwicklung der Person Nöhrer in Kurzfassung: Spieler, Helfer, treuer Wegbegleiter, Funktionär bis hin zum Obmann-Stellvertreter: „Andreas war immer da, wenn der Verein ihn gebraucht hat.“

Ein Helfer, Funktionär und Freund

Seit seinem Beitritt im Sommer 1980 stellte Andreas Nöhrer den TuS in den Mittelpunkt seines Wirkens. Unzählige Stunden investierte er mit großer Selbstverständlichkeit in den Verein, „seine Verlässlichkeit und seine tiefe Verbundenheit“ waren außergewöhnlich. Nicht grundlos wurde Nöhrer deshalb auch die „Ehrennadel in Silber“ verliehen.

Andreas Nöhrer stand für jene Werte, auf denen der Fußball im Kleinen wie im Großen beruht: Disziplin, Hingabe, Gemeinschaft, Verantwortung. Oder wie es der Verein in einem Facebook-Posting ausdrückt: „Sein geleisteter Beitrag für den TuS ist unschätzbar. Wir verlieren einen Helfer, einen Funktionär, aber vor allem einen Freund.“

Tragischer Arbeitsunfall

Andreas Nöhrer war am 13. Mai 2026 bei einem schweren Arbeitsunfall in Kapfenberg auf tragische Weise ums Leben gekommen. Der Schock über das frühe Ableben trifft nicht nur Familie und Verein, sondern die ganze Gemeinde.

Aber sein Wirken wird für viele in bester Erinnerung bleiben, denn auch die Entwicklung des TuS Bad Waltersdorf zu einem etablierten Landesligisten ist untrennbar mit dem Leben von Nöhrer verbunden. „Unsere Gedanken und unsere aufrichtige Anteilnahme gelten seiner Familie, seinen Angehörigen und allen, die ihm nahestanden“, trauert der Verein um eines seiner wichtigsten Mitglieder.