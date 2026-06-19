Am 8. Juni wurde vor der Universität Graz ein Zebrastreifen in Regenbogenfarben eingefärbt. Die Stadt Graz nannte die Entscheidung dafür ein „sichtbares Zeichen für Offenheit, Respekt und ein gutes Miteinander“. Keine zwei Wochen später ist davon nichts mehr zu sehen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden die Regenbogenfarben am Zebrastreifen kurzerhand übersprüht. Die bunten Farben scheinen nur mehr stellenhaft durch. Die ÖH Graz spricht von einem Akt des Vandalismus. Hinweise auf die Hintergründe gibt es vorerst nicht.

Graz hat mehrere Regenbogenzebrastreifen

Zeitgleich mit dem Zebrastreifen vor der Uni wurde auch bei der Pädagogischen Hochschule am Hasnerplatz eingeweiht. Jener vor dem Grazer Kunsthaus, der vor fünf Jahren angepinselt wurde, wurde erneuert.

Von Mary Weitzer, Vorsitzende der ÖH Graz heißt es: „Genau ein solcher Vandalenakt zeigt, dass es noch immer notwendig ist, auf die Rechte der LGBTQIA+-Gemeinschaft hinzuweisen und ein Zeichen zu setzen.“ Vonseiten der Polizei heißt es, es sei noch keine Anzeige eingegangen.