Beim ersten Grazer Regenbogen-Schutzstreifen, der vor fünf Jahren vor dem Kunsthaus auf die Straße gepinselt wurde, hatte es noch lange gedauert. Jetzt, im „Pride-Monat“ Juni, gibt es überraschend gleich zwei neue: vor der Karl-Franzens-Universität in der Halbärthgasse und bei der Pädagogischen Hochschule am Hasnerplatz. Der erste Zebrastreifen vor dem Kunsthaus wird erneuert.

Es sei ein weiteres sichtbares Zeichen für Offenheit, Respekt und ein gutes Miteinander, hieß es am Dienstagnachmittag in einer Aussendung der Stadt Graz: Mit zwei neuen Regenbogen-Zebrastreifen vor Bildungsinstitutionen sowie der Neugestaltung des bereits bestehenden Standorts vor dem Kunsthaus wolle man die Unterstützung für die LGBTQIA+-Community im öffentlichen Raum sichtbar machen.

Die Markierung sei mehr als Farbe auf der Straße, betont Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne): Die Regenbogen-Zebrastreifen würden „zeigen, dass Vielfalt zur Stadt gehört und dass alle Menschen hier ihren Platz haben.“ Gerade in einer Zeit, in der queere Menschen vielerorts wieder verstärkt Anfeindungen erleben würden, sei es wichtig, Haltung zu zeigen.

„Der Zebrastreifen soll nicht nur unseren queeren Studierenden gewidmet sein, sondern zeigen, dass ein gleichberechtigtes Leben für die LGBTQIA+-Gemeinschaft noch einen langen Weg benötigt“, so die drei Vorsitzenden der ÖH Uni Graz Ida Edlinger-Pammer, Mary Weitzer und Valentina Simschitz.

„Graz liebt dich, egal wen du liebst“

Schon beim Aufmalen hätte man viele positive Rückmeldungen bekommen, berichtet Grünen-Gemeinderätin Anna Slama, die sich maßgeblich für die Errichtung eingesetzt hat – wie auch ihre SPÖ-Kollegin Anna Robosch, die mehrere Anträge zu diesem Zeichen der Sichtbarkeit gestellt hat, auch zu einem Schutzweg in den Farben der Trans-Personen. Mit den neuen Regenbogen-Zebrastreifen würde die Stadt ein klares Bekenntnis abgeben: „Graz liebt dich und unterstützt dich, egal wen du liebst.“

Aufgemalt wurden die neuen bunten Schutzwege im Rahmen des „Pride“-Monats Juni, in dem es um die Sichtbarkeit und die Rechte queerer Personen geht. Höhepunkt in Graz ist die CSD-Parade, die heuer am 27. Juni – einen Tag vor der Gemeinderatswahl – durch die Straßen zieht.