Über das Vermögen der „road rutter GmbH“ in der Peraustraße in Villach ist am Landesgericht Klagenfurt am heutigen Freitag, 19. Juni, ein Insolvenzverfahren eröffnet worden. Dabei handelt es sich um ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung. Die Verbindlichkeiten werden mit rund 100.000 Euro beziffert. Betroffen sind vier Gläubiger und ein Dienstnehmer. Aktiva sind laut Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) rund 59.400 Euro vorhanden. Die Überschuldung beträgt demnach 40.600 Euro.

Fortführung wird angestrebt

Das Unternehmen wurde 2006 gegründet. Geschäftsführer und Alleingesellschafter ist Robert Blinzer. Der Handel mit Mopeds und Motorrädern wurde bereits vor Jahren eingestellt, zuletzt konzentrierte sich die Firma auf Reparaturen. Dieser Bereich soll weitergeführt werden. Angestrebt wird ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent. Als Ursachen werden Liquiditätsprobleme genannt. Das Unternehmen habe laufend Aufträge gehabt, seine Verbindlichkeiten, vor allem gegenüber dem Finanzamt, aber nicht mehr bedienen können.