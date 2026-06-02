Über das Vermögen der „Locher GmbH“ in Landskron ist am heutigen Dienstag, 2. Juni, am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet worden. Das Unternehmen mit Sitz in der Ossiachersee Süduferstraße 2 betreibt einen Großhandel mit Malerwerkzeugen und Profigeräten.

2002 wurde die Tätigkeiten des 1972 gegründeten „Erwin Locher Malerbedarf – Grafikbedarf - Großhandel“ zur Weiterführung übernommen. Laut den vorliegenden Unterlagen sind rund 30 Gläubiger betroffen, Dienstnehmerinne oder Dienstnehmer gibt es keine. Als Geschäftsführer fungiert Dietmar Üblacker.

Wegfall eines Hauptlieferanten sorgte für Ausfälle

Als Ursache für die finanzielle Schieflage werden das schwierige wirtschaftliche Umfeld sowie der Wegfall des Hauptlieferanten genannt.

Die Passiva werden mit rund 85.000 Euro beziffert, denen Aktiva von rund 71.500 Euro gegenüberstehen. Der Betrieb ist laut Antrag zwar noch nicht geschlossen, operative Tätigkeiten finden de facto aber nicht mehr statt. Eine Fortführung des Betriebs ist nach derzeitigem Stand ebenso wenig beabsichtigt wie die Einbringung eines Sanierungsplans.

Zum Insolvenzverwalter wurde der Villacher Rechtsanwalt Christoph Reiner bestellt. Gläubiger können ihre Forderungen bis 22. Juni über den KSV1870 per Mail an insolvenz.klagenfurt@ksv.at anmelden.