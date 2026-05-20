Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Mittwoch bekanntgab, wurde über die MA Holding GmbH mit Sitz in Villach und Innsbruck über einen Gläubigerantrag ein Konkursverfahren eröffnet. Aktuell liegen noch keine Informationen darüber vor, ob Dienstnehmer von der Insolvenz betroffen sind. Als Geschäftsführer und Gesellschafter fungiert Meho Zlatic.

Der Betriebsgegenstand des Unternehmens umfasst den Erwerb, die Finanzierung, die Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen und Immobilien sowie den Handel mit Waren aller Art. Zum Insolvenzverwalter wurde Michael Lassing aus Villach bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 29. Juni statt. Forderungen können bis zum 15. Juni über den AKV unter klagenfurt@akveuropa.at angemeldet werden.