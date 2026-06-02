Über Gläubigerantrag wurde gestern über das Vermögen der Firma Johannes Ebner, ansässig in der Draupromenade 19 in Villach, ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Das Unternehmen ist im Bereich „Handelsgewerbe mit Ausnahme der reglementierten Handelsgewerbe und Handelsagent“ tätig. Informationen über die Höhe der Verbindlichkeiten oder vorhandenes Vermögen liegen derzeit noch keine vor.

Zum Insolvenzverwalter wurde der Villacher Rechtsanwalt Christian Köchl bestellt. Gläubiger können ihre Forderungen bis 23. Juni über den KSV1870 anmelden.