Manchmal beginnt eine Liebesgeschichte mit Momenten, die erst später entscheidend werden. Bei Bernd und Nadine Winkler (beide 29) waren es gemeinsame Schultage als Sitznachbarn. Kennengelernt haben sie einander in der HTL Mössingerstraße. Aus Freundschaft wurde im April 2016 schließlich offiziell Liebe.

„Sie hat den gewissen Zauber“

„Nadine ist ein positiver Mensch, freundlich, hilfsbereit und sie hat einfach so einen Zauber gehabt“, sagt Winkler. Schnell sei klar gewesen, dass sie einander guttun. „Wir haben gemerkt, dass wir uns beide im Leben brauchen.“

Die Frage der Fragen stellte er im Juni 2025 auf Sardinien. Bei einem Road-Trip fand er im Golf von Aranci am Hafen den richtigen Moment. „Den Ring habe ich mit den Tauchsachen mitgeschmuggelt“, erzählt er. Mit Blick aufs Meer fragte er, ob sie seine Frau werden wolle.

Gefeiert wurde mit 65 Gästen in der Seevilla Cerny in Döbriach. Der Ort bot, was das Paar gesucht hatte: eine Feier im Grünen, eine Trauung mit Blick auf den See, nur für ihre Gäste. Unter einem Baum sagten die beiden Ja. „Ohne unsere Helfer im Hintergrund wäre der Tag nicht so grandios geworden“, sagt Winkler.

Filmreife Überraschung à la Mission Impossible

Ganz ohne Einsatz blieb der Tag für beide jedoch nicht. Die Physiotherapeutin und der Entwickler engagieren sich beide bei der Wasserrettung, er ist auch bei der Bergrettung aktiv. Seine Kolleginnen und Kollegen hatten eine „Mission Impossible“ vorbereitet. Die Braut wurde am Boden mit einer Bombenattrappe am Bauch gefesselt und der frisch gebackene Ehemann musste sie vom Baum abgeseilt, befreien. Beim gescheiterten Entschärfen folgte ein goldenes Feuerwerk. Später überraschte die Wasserrettung Döbriach das Paar noch mit einer Bootsfahrt. Danach ging es zehn Tage nach Mallorca. Dort ließen sie den schönsten Tag ihres Lebens nachklingen, der aus einstigen Sitznachbarn ein Ehepaar gemacht hat.