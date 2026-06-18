Es sind zwei Themen, die derzeit die Bezirksgerichte auf Bundesebene betreffen: Einerseits die Strukturreform bei Bezirksgerichten aufgrund von Personalnot im Bereich der zweisprachigen Richterinnen und Richter und andererseits die tatsächliche Zusammenlegung von Bezirksgerichten. In Sachen Strukturreform präsentierte Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) am 18. Juni nun eine Sonderlösung für die drei zweisprachigen Standorte in Kärnten. Demnach wird der Standort Ferlach mit jenem in Klagenfurt zusammengeschlossen und die Gerichte in Bleiburg/Pliberk und Bad Eisenkappel/Železna Kapla werden an Völkermarkt angebunden. Der Dienstort Völkermarkt soll es einfacher machen, Richter zu finden, Gerichtstage sollen jedoch auch an den Ursprungsorten stattfinden.

Gerade das Bezirksgericht Bad Eisenkappel wird aber auch im Zusammenhang mit einer gänzlichen Schließung genannt. „Eine Schließung macht keinen Sinn. Das Bezirksgericht Völkermarkt und das Landesgericht sind ohnehin schon überlastet, Verfahren würden noch länger dauern“, sagt Bürgermeisterin Lisa Lobnik (SPÖ).

Resolution an das Justizministerium

Lobnik hat eine Resolution vorbereitet, die sie in der Gemeindevorstandssitzung vom 18. Juni vorbringen will und die an das Justizministerium gerichtet ist. „Die Frequenz am Bezirksgericht ist da, vor allem in Sachen Familien- und Mietrecht und Soziales. Wir brauchen die Sprech- und Amtstage“, betont die Bürgermeisterin.

Bürgermeisterin Lisa Lobnik (SPÖ) © Thomas Hude

Konkrete Zahlen, wie viele Verhandlungen pro Jahr am Bezirksgericht Bad Eisenkappel abgehandelt werden, gibt es nicht. „Ich habe selbst schon nachgefragt, aber keine Auskunft erhalten“, so Lobnik. In einer parlamentarischen Anfrage der Neos an das Justizministerium aus dem Jahr 2019 steht zu lesen, dass in den Jahren 2015 bis 2019 am Bezirksgericht Bad Eisenkappel zwischen 125 und 211 „Termine über alle Verfahrensarten hinweg“ gab.

Die Ausweitung der slowenischen Gerichtsbarkeit auf den gesamten Bezirk Völkermarkt und Teile von Klagenfurt-Land sieht Lobnik grundsätzlich positiv. Dies bedeutet, dass man nun, egal in welcher Völkermarkter Gemeinde man wohnhaft ist, eine Verhandlung in slowenischer Sprache verlangen kann, bis jetzt war das nur möglich, wenn man in einer zweisprachigen Gemeinde seinen Hauptwohnsitz hatte. „Wenn man aber keine slowenischsprachigen Richter findet, führt sich das ganze ad absurdum“, so Lobnik.

2. Vizebürgermeister Franz Josef Smrtnik © Helmuth Weichselbraun

Letzter zweisprachiger Richter in Pension

Im Mai ging mit Franz Boschitz der letzte zweisprachige Bezirksrichter in Pension. Seither führt Nicole Kornprath die Gerichte in Bleiburg/Pliberk und Bad Eisenkappel/Železna Kapla-Bela – wenn gefordert, unterstützt von einer Dolmetscherin, damit Parteien ihre Verfahren in der zweiten Landessprache führen können.

„Dass es schwer ist, zweisprachiges Personal zu bekommen, hat man schon lange gewusst“, sagt Landtagsabgeordneter und 2. Vizebürgermeister Franz Josef Smrtnik (EL): „Hier wäre es auch die Aufgabe der Slowenenvertreter gewesen, Leute zu einer Ausbildung in diese Richtung zu motivieren.“ Er habe sich schon immer gegen eine Schließung ausgesprochen: „Zweisprachige Bezirksgerichte sind eher im ländlichen Raum interessant.“ Er sieht im Falle einer Schließung eine weitere Ausdünnung der ländlichen Infrastruktur.