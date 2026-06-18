Bei „so sensiblen Themen“ wie der zweisprachigen Gerichtsbarkeit müsse man im Dialog nach einer guten Lösung oder einem Kompromiss suchen, ist die Position von Landeshauptmann Daniel Fellner, der sich gewünscht hätte, dass die Bundesregierung vor Bekanntgabe ihres Entwurfes mit ihm gesprochen hätte. Die Kommunikation sei in dieser Angelegenheit sehr wichtig. Auch die Generalkonsulin der Republik Slowenien in Kärnten, Maja Balant Slobodjanac, hofft, „dass die österreichische Bundesregierung im Dialog mit den relevanten Akteuren eine nachhaltige und tragfähige Reformlösung findet, um den Zugang zur Justiz in beiden Landessprachen zu sichern“. Slowenien sei offen für einen weiterhin konstruktiven Austausch und vertraue darauf, dass die zuständigen Stellen ihrer Verantwortung zur Wahrung der sprachlichen Vielfalt und der Minderheitenrechte nachkommen werden.

Erweiterung in Klagenfurt

Die Möglichkeit für zweisprachige Kärntner und Kärntnerinnen in Zukunft durch Zuständigkeitserweiterung auch in Klagenfurt „Gerechtigkeit zu suchen“, befürwortet Valentin Inzko, Obmann des Rates der Kärntner Slowenen. „In Klagenfurt gibt es 70 Organisationen der Volksgruppe, etwa 1600 Schüler und Schülerinnen im slowenischen Unterricht, 80 Prozent aller Rechtsfälle werden dort verhandelt. Es gibt zweisprachige Richter. Warum soll es dort keine zweisprachige Gerichtsbarkeit geben?“ Bernard Sadovnik vom Rat der Kärntner Slowenen und Sloweninnen will den Entwurf erst mit seinen Mitgliedern besprechen, bevor er ihn bewertet. Sehr bedeckt hält man sich auch noch beim Zentralverband der Slowenischen Organisationen in Kärnten. „Wir hoffen auf zufriedenstellende Lösungen, die dem Artikel 7 des Staatsvertrages entsprechen“, äußert sich Vizepräsidentin Gusti Gasser. Vorsichtiges Abwarten scheint also derzeit angesagt.