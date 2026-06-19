Wenn man sich mithilfe der KI auf die Suche nach „Spielerfrauen“ macht, bekommt man sofort einen Rüffel erteilt, weil dem Begriff an sich schon eine Diskriminierung anhaften soll. Spätestens seit der WM 2006 in Deutschland nennt man die Partnerinnen von Fußballern aber ohnehin anders, nämlich WAGs. Eine Bezeichnung, die von England auf das Festland übergeschwappt ist und für „Wives and Girlfriends“ (Ehefrauen und Freundinnen) steht. Zwar hat auch diese Formulierung einen abwertenden Beiwagerl-Geschmack, doch stehen die besseren Hälften der Ballesterer längst für weit mehr, als nur „schmückendes Beiwerk“ zu sein.

2006 war das allerdings noch anders, als Englands WAGs über das Land der Germanen herfielen. Angeführt von WAGs-Queen Victoria Beckham präsentierten sich die Frauen auf den Rängen der Fußballstadien, ausgerüstet mit großen Sonnenbrillen und noch größeren Handtaschen nach ausgedehnten Shoppingtouren, stets von ihrer besten Seite, ehe sie dann zu nächtlicher Stunde diverse Clubs unsicher machten. Der daraus entstandene Hype brachte bald erste Nachahmer mit sich – wie etwa die WOWs (Wives of Wimbledon), die CWAGs (Cricket Wives and Girlfriends) und die RAGs (Royals and Girlfriends).

Kein Identitätsverlust mehr

Doch jene Zeiten, als die Spielerfrauen unter dem Identitätsverlust durch den permanenten Fokus auf den Partner leiden mussten, wie es Cathy Hummels einmal formulierte, sind Geschichte. Heute herrsche laut der Ex-Frau des ehemaligen deutschen Nationalteamspielers ein völlig anderes Rollenverständnis. Natürlich, die WAGs gibt es nach wie vor, doch präsentieren sie sich jetzt durchwegs als eigenständige Unternehmerinnen, Influencerinnen und erfolgreiche Berufstätige, die ihre eigene Karriere verfolgen. So wie etwa Sophia Havertz, Ehefrau des deutschen Arsenal-Kickers Kai, die erfolgreich als Model arbeitet und sich als reichweitenstarke Influencerin (505.000 Follower auf Instagram) eine eigene Marke aufgebaut hat.

In einer noch höheren Liga spielt Ashlyn Castro. Nach ihrer Liaison mit Oscar-Preisträger Michael B. Jordan hat sich die Influencerin mit ihrer 647.000 Fans großen Instagram-Gemeinde den englischen Teamspieler Jude Bellingham geangelt. Und für das US-Model gilt dasselbe, wie für alle Influencerinnen an der Seite von Fußballern: Die Teilnahme ihres Herzbuben bei der WM steigert auch den eigenen Marktwert. So bietet das Großereignis eine globale Bühne, mit der sich neue Zielgruppen erschließen lassen. Denn die Rechnung ist unter dem Strich eine einfache: Mehr mediale Präsenz bedeutet mehr Werbeverträge, exklusive Kooperationen und langfristige Partnerschaften – und dies wirkt sich äußerst positiv auf die Konten der WAGs aus.

Unantastbar in dieser Kategorie ist freilich Georgina Rodriguez. 73,3 Millionen Menschen folgen der ehemaligen Verkäuferin bei Gucci, die seit 2016 die Partnerin von Cristiano Ronaldo ist. Die dadurch erlangte Berühmtheit hat Rodriguez geschickt in Geld umgesetzt. So soll sie sich durch Kooperationen mit Luxusmarken, die während des Turniers gezielt nach prominenten Gesichtern suchen, die eine große Aufmerksamkeit auf sich ziehen, mittlerweile ein Vermögen von mehr als zehn Millionen Dollar aufgebaut haben.

Antonela Roccuzzo, Ehefrau von Lionel Messi, hat zwar „nur“ 39,5 Millionen Follower, ist aber in Südamerika längst ein Star. Auch sie arbeitet als Model und Influencerin und hat sich unter anderem mit dem Kinderlabel „Enfants“ ein Vermögen von rund 20 Millionen Dollar erwirtschaftet. Bruna Biancardi (Ehefrau von Neymar), Isabel Haugseng Johansen (Partnerin von Erling Haaland), Augustina Gandolfo (Ehefrau des Argentiniers Lautaro Martinez) oder auch Michele de Bruyne haben ähnliche Erfolgsgeschichten geschrieben.