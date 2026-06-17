Österreich hat zum WM-Auftakt 3:1 gegen Jordanien gewonnen. Während auf dem Spielfeld abgesehen von ein paar Schrecksekunden weitestgehend alles reibungslos über die Bühne ging, passierte den ÖFB-Spielern schon vor der Partie ein Hoppala. Besser gesagt Paul Wanner. Nachdem bei der Hymne bei dieser WM erstmals alle 26 Spieler auf dem Spielfeld stehen dürfen, ist das Mannschaftsfoto weiterhin der Startelf vorbehalten. Allerdings lief Wanner genau in dem Moment durch das Bild, als der Fotograf abdrückte.

Paul Wanner crashte das Bild © GEPA pictures

Ob Wanner ein Missgeschick passierte oder das vielleicht sogar schon als Hinweis für das Spiel gegen Argentinien verstanden werden kann? Es war auf jeden Fall nicht der einzige Fauxpas, der bei Mannschaftsfotos passiert ist. 2001 schummelte sich etwa Karl Power aufs Mannschaftsbild von Manchester United.