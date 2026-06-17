Zugegeben: Vorstellen muss sich Erling Haaland bei den Fußball-Fans dieser Welt nicht mehr. Dafür hat der 25-Jährige im Verlauf seiner Karriere schon zu viele Tore erzielt und zu viele Titel gewonnen. Und doch betrat der Star in der Nacht auf Mittwoch erstmals eine WM-Bühne. „Jeder weiß, dass es ein großer Moment für mich ist. Es macht Spaß, aber es ist viel Druck, also machen wir jetzt weiter“, kündigte Haaland nach seinem 57. Treffer im 51. Länderspiel an. Beim 4:1-Sieg gegen den Irak erzielte Haaland, der im Nationalteam als „Braut Haaland“ spielt, die Tore in der 29. und 41. Minute. Norwegens Presse überschlug sich bei der WM-Rückkehr der Skandinavier nach 28 Jahren mit dem Lob für den Angreifer, hatte er im Lauf der WM-Qualifikation doch in acht Partien gleich 16 Treffer erzielt und diese Serie nun bei der WM fortgeführt. Norwegen-Teamchef Stale Solbakken bezeichnete Haaland als „weltbesten Stürmer“. Im Gegensatz zu sonst manchmal eher selbstbewussten Auftritten zeigte sich der Manchester-City-Star diesmal vor der Presse kleinlauter. „Ich habe nicht die meisten Tore in dieser Saison geschossen. Harry Kane und Kylian Mbappé haben mehr Tore geschossen, das ist die Realität. Ich bin es nicht.“ Das direkte Duell mit Mbappé und Frankreich gibt es dann am 26. Juni.

Zurück zum WM-Auftakt der Norweger. Dem zwischenzeitlichen Ausgleich folgte ein grober Patzer des Iraks. Ein schwacher Rückpass von Zaid Tahseen, eine noch schwächere Reaktion von Tormann Jalal Hassan und Haaland nutzte die Gunst der Stunde für die 2:1-Führung seines Teams. Und doch gab der Außenseiter nicht auf, der Irak ließ Norwegen teilweise ordentlich zappeln. Leo Östigaard (76.) und ein Eigentor in der 97. Minute stellten den 4:1-Endstand aber her. „Man ist nervös, und an einem nicht so guten Tag zu gewinnen, ist großartig. An einem durchschnittlichen Tag 4:1 zu gewinnen, ist für uns alle ein Riesenerfolg. Es ist fantastisch, und ich bin stolz auf uns alle“, lobte Haaland auch seine Mitspieler.