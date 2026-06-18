Ein australisches Berbauunternehmen plant, in Bad Bleiberg nach Blei und seltenen Metallen zu bohren. Mit Probebohrungen will die „Battery Age Minerals Ltd.“ prüfen, ob im früheren Bergbaurevier Blei, Zink, Germanium, Gallium und weitere Elemente vorkommen. Dafür benötigt das Unternehmen eine befristete Rodungsbewilligung für eine Fläche von 41.000 Quadratmetern. Dies sorgt nun für Gegendwind im Hochtal.

Für die Probebohrungen braucht es schwere Gerätschaften. Geplant sind drei Erkundungsbohrungen. Jedes Bohrloch soll 299 Meter tief und 20 Zentimeter breit sein. Um diese Gerätschaften zum Einsatzort zu bringen, ist eine Genehmigung erforderlich, damit die bestehenden Forstraßen in den Gemeinden Bad Bleiberg und Nötsch im Gailtal benutzt werden können. Laut Forstgesetz ist diese mit der besagten befristeten Rodungsbewilligung gegeben. Diese bedeutet nicht, dass tatsächlich Bäume entfernt werden. Trotzdem gibt es Einwände gegen das Projekt.

Bad Bleibergs Bürgermeister Christian Hecher (ULB) hat die Einwendungen der Gemeinderätinnen und Gemeinderäte gesammelt und dem Land Kärnten übermittelt © KLZ/Weichselbraun

Einwände bis 26. Juni möglich

Bis einschließlich 26. Juni können schriftliche Einwendungen beim Land, Abteilung 10 Land- und Forstwirtschaft, eingebracht werden. In Bad Bleiberg versucht Bürgermeister Christian Hecher (ULB) zu versachlichen: „Mir ist wichtig, dass klar ist, dass kein einziger Baum für die geplanten Probebohrungen gefällt wird. Wir haben die Einwände der Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die auch Sorgen von Anrainerinnen und Anrainern gesammelt haben, gebündelt und unser Amtsleiter hat sie bereits an die zuständige Abteilung beim Land Kärnten übermittelt.“

Umweltverträglichkeitsprüfung gefordert

Gemeinderat Sepp Götz (Erde) hat eigene Einwendungen formuliert. Er bezweifelt das öffentliche Interesse, verweist auf den ausländischen Antragsteller und warnt vor Folgen für Umwelt, Quellen und Grundwasser. Kritisch sieht er den laut seinen Angaben hohen Wasserbedarf von zehntausenden Litern Trinkwasser pro Tag, Verunreinigungen des Bodens, Behinderungen von Einsatzkräften auf Forststraßen bei Bergnot oder Waldbränden sowie offene Haftungsfragen. „Aus dem Vorgenannten erschließt sich für mich, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist“, hält Götz fest. Außerdem verlangt er eine mündliche Verhandlung.

Sepp Götz (Erde) sorgt sich um das Trinkwasser und fordert eine Umweltverträglichkeitsprüfung © Weichselbraun Helmuth Kleine Zeitung

Nach den Probebohrungen werden die Kerne planmäßig wieder aufgefüllt. Pro Bohrung wird mit rund zwei Wochen Arbeitszeit gerechnet. Montanbehördlich bewilligt sind die Schurfarbeiten bereits. Von einem Abbau sei man laut Projektleitung weit entfernt, auch mit dem Grundeigentümer gebe es noch keine Vereinbarung. Im Vorjahr gab es bereits Probebohrungen in St. Stefan im Gailtal.