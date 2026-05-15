Es ist nicht die erste Probebohrung der Battery Age Minerals aus Perth in Australien hier in Kärnten. Im Vorjahr wurde, wie der Projektleiter Andreas Oberrauner der Kleinen Zeitung bestätigte, bereits in St. Stefan im Gailtal gebohrt.

Und zwar an Stellen, wo bergfreie Mineralien vermutet werden. Wer sie findet, kann sie grundsätzlich auch abbauen, wenn alle Auflagen erfüllt werden. Von einem wirklichen Abbau sei man noch weit entfernt, heißt es von der Projektleitung.

Mit dem Grundeigentümer gebe es noch gar keine Vereinbarung. Ein erster Schritt sei eine Rodung im Bereich einer Forststraße, bevor überhaupt eine Probebohrung durchgeführt werden könne. Jüngst beantragte das Unternehmen, 41.000 Quadratmeter Fläche im Gemeindegebiet von Bad Bleiberg und Nötsch im Gailtal zu roden.

Die Battery Age Minerals ist an der australischen Börse (ASX) gelistet und gilt, wie etwa European Lithium zu den sogenannten „Penny-Stocks“, also Aktien, die pro Anteil im Cent-Bereich liegen. 0,073 Australische Dollar kostet eine Aktie. Das Vorhaben in Kärnten wird als „Project Bleiberg Zinc Lead“ beworben. Man untersuche ein „historisches Zink-Blei-Germanium-Bergbaugebiet“. Dessen Größe wird mit 142 Quadratkilometern und einem „26 Kilometer langen mineralisierten Korridor“ beziffert.

Rohstoffvorkommen in Kärnten © Battery Age Minerals

Bergbau-Comeback? Gold im Gailtal?

Auf der Homepage wird eine Landkarte gezeigt, auf der neben der Strabag auch die ECM Lithium, also die österreichische Tochtergesellschaft der European Lithium eingezeichnet ist.

Die Bewilligung für Erkundungsbohrungen gab es von der Montanbehörde vor einem Jahr. Bis Ende Juni sind bei der Landesforstbehörde noch Einwendungen gegen die Rodungsbewilligung möglich. Geplant sind Erkundungsbohrungen mit drei Bohrlöchern bis in 299 Meter Tiefe, um Zink, Blei, Gallium oder Germanium zu finden.

Sollte es in Bad Bleiberg wirklich zu einem Abbau kommen, wäre es eine Renaissance von „Glück auf“ in der Ex-Bergbaugemeinde. Die Landkarte zeigt dort den Rudolf-Stollen und den Antoni-Stollen an. Nach heimischen Bodenschätzen wird auch nördlich und südlich gesucht: „Noricum Gold“ wird ebenso vermutet wie Gold in Kötschach-Mauthen, wo es das Explorationsprojekt von „Eurocan Mining“ gibt.

Gegen das Projekt regt sich bereits Widerstand rund um Schuhmachermeister Josef Götz (Erde), der eine Bürgerinitiative ins Leben rufen will: „Wir formieren uns gerade und werden Einspruch erheben.“ Man sei gegen die Rodung und habe Bedenken ob des hohen Trinkwasserverbrauchs für die Bohrung.