Tim Trummer kehrt in die Steiermark zurück – zumindest vorübergehend. Der Feldbacher, der im Nachwuchs von Fürstenfeld und JAZ GU-Süd ausgebildet wurde, spielt in der kommenden Saison für den GAK. Die Rotjacken leihen den 20-Jährigen bis Sommer 2027 von Salzburg aus. „Tim Trummer ist ein Steirer und aktueller österreichischer U21-Teamspieler, den wir schon länger intensiv verfolgen“, freut sich Sportchef Tino Wawra. „Was ihn auszeichnet, ist nicht nur seine fußballerische Qualität, sondern auch seine Mentalität und seine Wucht. Genau dieser Mix aus Ehrgeiz, Körperlichkeit und Siegermentalität hat uns überzeugt. Wir freuen uns sehr, dass Tim diesen Weg in der kommenden Saison mit dem GAK geht.“

Der 1,89 Meter große Rechtsfuß wechselte 2018 in die Akademie von Salzburg und bestritt in der 2. Liga 44 Spiele für Liefering, im Jänner 2025 unterschrieb er seinen ersten Profivertrag bei den Bullen. Im Februar des vergangenen Jahres gab er schließlich sein Bundesliga-Debüt und war in der abgelaufenen Spielzeit Teil des Europa-League-Kaders der Mozartstädter. In der UEFA Youth League kam Trummer auf 14 Einsätze und steuerte dabei ein Tor und zwei Vorlagen bei, als Kapitän führte er die Mannschaft bis ins Halbfinale.

Nun ist Trummer wieder in Graz. „Ich bin froh, jetzt beim GAK zu sein und freue mich riesig auf die kommende Saison“, sagt der U21-Teamspieler Österreichs, der in der Abwehr auf beiden Außenpositionen einsetzbar ist. „Gemeinsam mit der Mannschaft will ich eine erfolgreiche Zeit erleben und kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht.“