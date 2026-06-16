Nach Matthias Gragger (Amstetten) und Peter Michorl (Atromitos Athen) gab der GAK die nächste Neuerwerbung für die kommende Saison bekannt. Es handelt sich um den Brasilaner Anderson, der zuletzt bei Blau-WEiß Linz unter Vertrag stand. Der 28-Jährige ferlitt im September 2025 einen Kreuzbandriss und fiel lange Zeit aus. Nun ist er aber wieder topfit, wie der medizinische Check gezeigt hat. „Anderson hätte schon gegen uns im letzten Spiel spielen können. Da mach ich mir gar keine Sorgen“, sagte Sportdirektor Tino Wawra und meinte weiter: „Anderson ist ein erfahrener Bundesligaspieler, der auf der Außenbahn alles mitbringt, was wir auf dieser Position suchen. Er stand schon länger auf unserer Liste. Neben seiner sportlichen Qualität bringt er als Brasilianer eine lockere, positive Art mit, die in jeder Kabine ansteckt.“

Der Spieler selbst wird in einer Aussendung folgend zitiert: „Der GAK ist ein echter Traditionsverein mit großartigen Fans, darauf freue ich mich riesig. Die Rückkehr nach meiner Verletzung hat mich noch hungriger gemacht, ich habe in dieser Zeit hart gearbeitet und will jetzt endlich wieder auf dem Platz stehen. Ich bin topmotiviert, in der Vorbereitung Gas zu geben und dem Team von Beginn an zu helfen.“

Heute sollen beim GAK zwei weitere Spieler verpflichtet werden, ein Stümer und ein Akteur für die Defensive.