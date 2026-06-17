Der GAK 1902 setzt auf ein junges Mittelfeldtalent mit französischer Ausbildung: Ismaël Guerti wird vom FC Metz fix verpflichtet und unterschreibt bei den Athletikern einen Vertrag bis Sommer 2028, der GAK besitzt zudem eine Option auf eine weitere Spielzeit.

Guerti, geboren am 30. Juli 2004 im französischen Argenteuil, durchlief die renommierte Nachwuchsakademie von RC Lens. 2022 wechselte er zur zweiten Mannschaft von Le Havre, für die er in der National 3, der vierthöchsten französischen Spielklasse, in zwei Jahren 39 Spiele bestritt und dabei 2 Tore erzielte. 2024 schloss er sich dem FC Metz an. Über dessen Reserve empfahl sich der zentrale Mittelfeldspieler für höhere Aufgaben: In der Saison 2024/25 verbuchte er für die zweite Mannschaft in der National 3 5 Tore und 7 Vorlagen.

Im Mai 2025 gab Guerti sein Profidebüt in der zweiten französischen Liga, im Sommer 2025 unterschrieb er beim FC Metz seinen ersten Profivertrag. In der abgelaufenen Saison kam der gebürtige Franzose, der auch über die marokkanische Staatsbürgerschaft verfügt und für die marokkanische U17-Auswahl auflief, zu seinen ersten drei Einsätzen in der Ligue 1.

Guerti ist ein technisch sauberer Achter mit gutem Auge für den letzten Pass und der Fähigkeit, selbst für Torgefahr zu sorgen. Beim GAK soll der 21-Jährige den nächsten Entwicklungsschritt machen und sich in der Bundesliga etablieren.

Sportdirektor Tino Wawra freut sich über den Neuzugang: „Mit Ismaël Guerti ist es uns gelungen, ein Toptalent nach Graz zu holen, das schon beim FC Metz, auch in der Ligue 1, mit seinen Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hat. Er bringt Dynamik, Kreativität und große Entwicklungsfähigkeit mit. Wir sind überzeugt, dass er beim GAK den nächsten Schritt in seiner Karriere machen kann. Solche Spieler passen perfekt zu unserem Weg. Wir freuen uns sehr, dass sich Ismaël für den GAK entschieden hat, und heißen ihn in der roten Familie herzlich willkommen.“ Und auch der in den höchsten Tönen Gelobte freut sich über seine neue Aufgabe: „Ich bin stolz, beim GAK zu unterschreiben. Für mich ist das ein wichtiger neuer Abschnitt in meiner Karriere und die Chance, eine neue Liga, eine neue Kultur und ein neues Umfeld kennenzulernen. Ich danke dem Klub für das Vertrauen und freue mich darauf, auf dem Platz alles für die Fans und meine neuen Mitspieler zu geben.“