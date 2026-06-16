Davit Kobouri, 28-jähriger Innenverteidiger aus Georgien, zuletzt bei Ujpest Budapest unter Vertrag, Sumaila Awudu Dramani (21) aus Ghana, linker Verteidiger, zuletzt bei Clermont B und der Bosnier Amar Ceric (18) aus der Jugend von FK Sarajevo, werden in den nächsten Tagen beim GAK mittrainieren. Die sportliche Führung wird sich ein Bild über das Trio machen, ob sie die Qualitäten mitbringen, die man bei den Grazern benötigen kann. Bei einem anderen Trio stimmen die Qualitäten, die drei Spieler müssen Dienstag und Mittwoch noch medizinische Tests überstehen, dann werden sie in der kommenden Saison das GAK-Trikot tragen. Sehen wird man die drei Neuerwerbungen schon am Freitag im ersten Testspiel in Bad Radkersburg gegen den ungarischen Meister ETO Györ.

Namen werden erst genannt, wenn die Verträge ihre Gültigkeit erlangen. Es handelt sich um einen Defensivspieler, einen Außenbahnspieler sowie einen Stürmer. Sportdirektor Tino Wawra arbeitet vorausschauend, da die Aktie Jacob Italiano mit jedem WM-Spiel steigt und der Australier wohl kaum zu halten sein wird. Und auch bei Ramiz Harakate, der gestern wie Beres Owusu ins Training eingestiegen ist, wird mit einem Abgang spekuliert.

Keine Spekulation ist, dass der GAK Franz Stolz verpflichten möchte. „Wir haben dem Spieler und dem Verein FC Genua ein Angebot geschickt und warten auf Antworten“, bestätigt Wawra.