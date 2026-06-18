Es ist eine jener Langzeitbaustellen, die Verkehrsteilnehmerinnen und -nehmern in Graz ganz besonders viel Geduld abverlangt haben: Schon seit Jänner 2024 ist die Peter-Tunner-Gasse nördlich des Hauptbahnhofs gesperrt, weil die ÖBB hier die Eisenbahnunterführung erneuern. Parallel schafft die Stadt eine attraktive West-Ost-Verbindung zwischen der Smart City und dem Kalvariengürtel.

Jetzt aber die gute Nachricht: Punkt 12 Uhr wird morgen, am 19. Juni, die Peter-Tunner-Gasse wieder freigegeben. „Die neue Unterführung ist viel mehr als nur eine neue Eisenbahnbrücke. In Kombination mit neuen Verkehrslösungen und zahlreichen wichtigen Versorgungsleitungen war die Umsetzung eine logistische und technische Herausforderung“, begründet ÖBB-Projektleiter Klaus Schneider die lange Baustellendauer. Jetzt sei die „Nordeinfahrt zum Grazer Hauptbahnhof fit für die Herausforderungen der Zukunft.“ Der Zugverkehr konnte übrigens während der ganzen Baustellenphase aufrechterhalten werden, daher wurde in mehreren Bauphasen gebaut.

Peter-Tunner-Gasse ist ab 19. Juni, 12 Uhr wieder befahrbar

Freigabe der Unterführung Peter-Tunner-Gasse mit Stadtbaudirektor Bertram Werle, Vizebürgermeisterin Judith Schwentner und ÖBB-Projektleiter Klaus Schneider © Öbb/chris Zenz

Neben der neuen ÖBB-Brücke hat die Stadt die Straßen darunter auch neu geordnet. „Wer hier früher mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs war, weiß, wie unübersichtlich und teilweise gefährlich die Situation war“, sagen Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) und Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ). Jetzt gibt es neue Radwege, breitere Gehsteige, mehr Grünraum und einen neuen Park in unmittelbarer Nähe. Der Konflikt mit den ansässigen Gewerbebetrieben, die ob der neuen Verkehrsführung massive Umwege für ihren Logistikverkehr befürchteten, konnte nach emotionalen Diskussionen beigelegt werden.

Weitere Baustellen im Stadtgebiet

Rund um die Peter-Tunner-Gasse kann man also aufatmen, es gibt aber weiterhin Baustellen, die teils massive Auswirkungen auf den Verkehr haben: Allen voran jene in der Hilmteichgasse, wo sämtliche Leitungen erneuert werden, ein Speicherkanal errichtet, ein zweites Bim-Gleis und Radwege gebaut werden oder jene in der Riesstraße (defekte Fernwärmeleitung). Dazu kommen neue wie jene in der Ulrich-Lichtenstein-Gasse, wo die Eisenbahnkreuzung vor dem Liebenauer Stadion erneuert wird.