Es ist eine jener Langzeitbaustellen, die Verkehrsteilnehmerinnen und -nehmern in Graz ganz besonders viel Geduld abverlangen: Schon seit Jänner 2024 ist die Peter-Tunner-Gasse nördlich des Hauptbahnhofs gesperrt, weil die ÖBB hier die Eisenbahnunterführung erneuern. Parallel schafft die Stadt eine attraktive West-Ost-Verbindung zwischen der Smart City und dem Kalvariengürtel.

Mittlerweile ist endlich ein Ende der Sperre an dieser neuralgischen Stelle in Sicht: „Wir sind absolut im Zeitplan. Die Verkehrsfreigabe ist planmäßig für 20. Juni vorgesehen“, sagt ÖBB-Sprecherin Rosanna Zernatto-Peschel. Derzeit laufen die Asphaltierungsarbeiten und diverse Restarbeiten. Bei dem sehr komplexen und umfangreichen Projekt wurden drei Brückentragwerke für jeweils zwei Gleisachsen hintereinander ab- und wieder neu gebaut, dazu ordnete man Kanal-, Wasser-, Gas- und Fernwärme-Leitungen neu und baute eine neue leistungsfähige Fernwärmeverbindung vom Kalvariengürtel bis zur Waagner-Biro-Straße. „Eine logistische Herausforderung, die mit temporären Konstruktionen und penibler Abstimmung mit anderen Bauabläufen gut gemeistert wurde“, heißt es von den ÖBB.

„Wer dort früher mit dem Rad oder zu Fuß unterwegs war, weiß: Angenehm oder sicher war das nicht“, erinnert Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne): Enge Unterführungen, unübersichtliche Querungen und jede Menge Stress hätten den Alltag für viele Menschen unnötig mühsam gemacht. Neu ist auch ein ungewöhnlicher Park: An der Ecke Bahnhofgürtel und Peter-Tunner-Gasse ist auf rund 1.900 Quadratmetern etwas erhöht über der viel befahrenen Kreuzung zwischen Wiener Straße, Bahnhofsgürtel und Kalvariengürtel der neue Lore-Krainer-Park – benannt nach der legendären Kabarettistin – eröffnet worden.

Insgesamt wurden 15 neue Bäume gepflanzt. Ergänzt wird der Park durch Sitzmöglichkeiten, eine Hängematte, einen Trinkbrunnen sowie barrierefreie Zugänge. Eine neue Stiegenanlage verbindet den Park zusätzlich mit dem Bahnhofgürtel. „Uns war wichtig, keinen komplett durchgestalteten Raum zu schaffen, sondern einen Ort mit hoher Aufenthaltsqualität, der sich bewusst vom stark versiegelten Umfeld abhebt“, erklärt Robert Wiener, Abteilungsleiter der Grünraumabteilung.