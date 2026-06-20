Der Mann hat ein eigenartiges Verhältnis zu fremdem Eigentum. Das ist gerichtsbekannt. Dabei begeht er keine Kapitalverbrechen, er hat aber dennoch Probleme zwischen „Mein und Dein“ zu unterscheiden. Erst vor wenigen Wochen nahm er bei einem Besuch in einem Laufhaus das Poster einer Prostituierten mit. Er dachte, das sei im Preis inbegriffen, argumentierte er.

Auch diesmal windet er sich vor dem Kadi und man weiß nicht genau, ob er den Unbedarften spielt oder tatsächlich glaubt, was er sagt. Dabei ist der Sachverhalt klar: Der Mann hatte sieben Scooter bei sich zuhause „gesammelt“. Wofür? Er wollte damit „herumfahren“.

„Wer sagt, dass die niemandem gehören?“

Die Roller verschiedener Marken, darunter auch ein E-Scooter, hat er über einen Zeitraum von mehreren Wochen alle in sein Auto geladen und mit nach Hause genommen. Einen nahm er vom Grazer Hauptbahnhof mit, andere von unterschiedlichen Spiel- und Sportplätzen in obersteirischen Gemeinden.

„Die lagen herum, die gehörten niemandem“, bemerkt der 29-jährige Arbeitslose. „Wer sagt, dass die niemandem gehören, die lagen vielleicht herum, weil sie keinen Ständer hatten“, versucht ihm der Richter auf die Sprünge zu helfen.

„Ihnen gehörten sie jedenfalls auch nicht“, stellt der geduldige Rat fest. „Nein, eh nicht.“ Immerhin. Dennoch habe er nichts falsch gemacht, schüttelt der Angeklagte dann wieder den Kopf. Schließlich habe er der Polizei sofort alle Scooter ausgehändigt.

Die Besitzer hätten ja jetzt ihre Fahrzeuge wieder. „Es ist kein Schaden entstanden“, betont er. „Passt doch eh alles“, murmelt er vor sich hin und faltet ungläubig seine Ladung auf und zu, als könne er nicht nachvollziehen, warum er überhaupt hier sitzen müsse.

Vier Jahre HTL

Dass die Polizei nur deshalb zu ihm kam, um nach den gestohlenen Rollern zu sehen, kann oder will der 29-jährige, der vier Jahre eine HTL besucht hat, zunächst nicht einsehen. Nach und nach reift in ihm aber doch die Erkenntnis, dass vielleicht nicht alles richtig war. Der Richter zitiert dazu immer wieder aus dem Polizeiprotokoll: „Da haben Sie auch gesagt, dass Sie wussten, dass es nicht ihr Eigentum ist. Bleiben Sie dabei?“ „Ja“. Na dann.

Der Mann erhält wegen Diebstahls zwei Wochen bedingt auf drei Jahre, vier Wochen hat der Mann schon wegen des Posterdiebstahls im Laufhaus. Für diese Strafe gilt eine fünfjährige Probezeit, weil es bereits eine noch weiter zurückliegende Vorstrafe gibt.