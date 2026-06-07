Unsanft erwacht ein obersteirischer Soldat im Frühling des Vorjahres nach einer feuchtfröhlichen Party am Ende des Auslandsaufenthalts seines Bataillons. Ein ihm unbekannter Kamerad steht mitten in der Nacht in seinem Zimmer und scheint dort nach etwas zu suchen. Nach mehrmaliger Aufforderung zu gehen, habe er dem Unbekannten auf die Schulter gegriffen, woraufhin dieser mit der Faust ausgeholt habe, schildert der Obersteirer.

„Als ich die geballte Faust gesehen habe, hab’ ich mich bedroht gefühlt und ihm einmal mit der Faust ins Gesicht geschlagen“, so der junge Mann, der sich wegen Körperverletzung vor dem Bezirksgericht Bruck verantworten muss. „Nachdem ich ihn geschlagen habe, habe ich ihn mit einer Hand am Krawattl gepackt und hinausgeschoben. Ich hab‘ mich dann angezogen und bin hinausgegangen, dann ist eh schon die Militärpolizei gekommen“, schildert er den Vorfall.

Weitere Schläge könne er aufgrund seiner Alkoholisierung (1,3 Promille) nicht ausschließen, getreten haben will er den anderen Soldaten aber nicht. Das behauptet das Opfer vor Gericht allerdings schon. Er habe mehrere Verletzungen davongetragen, darunter einen Nasenbeinbruch, einen abgebrochenen Schneidezahn und eine Schädelprellung. Rund drei Promille hatte er an diesem Abend und kann sich deshalb nur noch bruchstückhaft erinnern.

Lücken trotz vieler Zeugen

Deshalb versucht Richter Michael Auracher in einem aufwendigen Beweisverfahren mit zahlreichen geladenen Zeugen die Geschehnisse zu rekonstruieren. Eine Lücke von zwei bis drei Stunden vor dem Vorfall um 3 Uhr morgens kann er nicht schließen; es bleibt unbekannt, wo sich das Opfer in dieser Zeit aufgehalten hat. Zeugen berichten allerdings, das Opfer sei schon bei der Feier mit aggressivem Verhalten negativ aufgefallen.

„Um 22 Uhr war er stark alkoholisiert und wollte noch ein Bier. Seine Kollegen haben dann gesagt, dass er genug habe“, erinnert sich einer für die Bar zuständigen Soldat. Einen anderen Mann soll das Opfer bei einem Bierpong-Spiel mehrmals angegangen sein, einen zerschlagenen Spiegel im Badezimmer schreibt man auch ihm zu. Das Opfer selbst gibt an, den Spiegel bei einem Sturz heruntergerissen zu haben, was sich laut der Gerichtssachverständigen mit seiner Schulterverletzung deckt.

Sachverständige sieht „schwere Verletzung“

Als das Opfer trotz mehrfachen Verweises von der Party immer wieder zurückkehrt, beauftragt ein Kompaniekommandant zwei Soldaten damit, ihn heimzubringen. Ob diese das wirklich taten, weiß niemand.

Laut der Gerichtssachverständigen deuten die Verletzungen abseits der Schulter auf eine stumpfe Gewalteinwirkung hin. Ein Faustschlag könne der Grund für den Nasenbeinbruch und den Verlust des Schneidezahns sein. Einzeln sei beides als leichte Verletzungen zu werten.

Allerdings: „Wenn man beides kombiniert, handelt es sich um eine schwere Verletzung“, meint die Sachverständige. Aufgrund ihres Gutachtens wird entschieden, die Verhandlung zu vertagen, um den Akt erneut an die Staatsanwaltschaft Leoben zu übermitteln. Diese soll dann entscheiden, ob der Strafantrag auf schwere Körperverletzung ausgedehnt und damit am Landesgericht weiterverhandelt wird.