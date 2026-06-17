Kuriose neue Regeln am Strand von Punta Molentis in Sardinien lösten eine Protestwelle aus. Der örtliche Bürgermeister verkündete vor dem Start der Hauptsaison strengere Vorgaben für einen dortigen Strandbesuch.

Was Gäste am meisten verärgerte: Personen zwischen zehn und 65 Jahren durften keinen Sonnenschirm am Strand mehr aufstellen.

Waldbrand als Auslöser

Was im ersten Moment nach einem kuriosen Verbot klingt, hat einen traurigen Hintergrund. Denn im Juli 2025 kam es rund um Punta Molentis zu einem verheerenden Waldbrand. Das Feuer zerstörte Dutzende Fahrzeuge und zwang Badegäste zur Evakuierung per Schiff. „Es kann nur Brandstiftung sein. Es war das Werk eines Verrückten, eines Verbrechers“, wurde Bürgermeister Dessi in den italienischen Medien damals zitiert.

Die neuen Auflagen sollen nun dem Schutz des „fragilen Küstenökosystems“ zugutekommen. „Es ist notwendig, die menschlichen Auswirkungen zu begrenzen und den Schutz dieses Erbes für künftige Generationen sicherzustellen.“

Regeln gelockert

Die strengen Regeln lösten eine internationale Protestwelle aus – in den sozialen Medien rief man sogar zum Boykott auf. Daraufhin ruderte der Bürgermeister zurück und lockerte die Regeln, zumindest teilweise.

Das Altersverbot für Sonnenschirme fällt weg. Allerdings darf jede Gruppe oder Familie künftig nur einen einzigen Schirm mitbringen. Diesen darf man jedoch nicht alleine aufstellen, weshalb speziell dafür abgestelltes Personal vor Ort sein wird. Zelte oder andere Schattenspender bleiben jedoch weiterhin untersagt. Das Betreten der Dünen ist ebenfalls nicht erlaubt.

Doch damit nicht genug: Generell dürfen sich maximal 190 Personen gleichzeitig am Strand aufhalten, pro Tag sind höchstens 90 Autos auf dem Parkplatz zugelassen. Wer mit dem Boot anreist, muss einen zugelassenen Betreiber des Meeresschutzgebiets nutzen. Auch hier gilt eine Obergrenze von 100 Personen. Der Eintritt kostet zehn Euro pro Person. Geöffnet ist der Strand zwischen acht Uhr und 20.30 Uhr.