In Dubai wurde ein Strand ausschließlich für Frauen eröffnet. Er ist rund um die Uhr geöffnet und es herrschen strenge Privatsphäre-Regeln.

Frauen und Buben unter sechs Jahren

Eines der größten Küstenprojekte Dubais ist der Strand Al Mamzar Beach im Nordosten der Stadt. Besuchen dürfen ihn nur Frauen. Eine Ausnahme bilden Jungen unter sechs Jahren, welche ihre Mutter begleiten.

Für das Wohlbefinden sollen strenge Regeln sorgen. So ist das Fotografieren verboten. Ein umfangreicher Sichtschutz soll die Besucherinnen vor Blicken von außen schützen. Auch das Personal (Sicherheitskräfte und Rettungsschwimmerinnen) ist ausschließlich weiblich.

24-Stunden-Betrieb

Es sei der erste Frauenstrand weltweit mit 24-Stunden-Betrieb, heißt es von der Stadt. Laut britischen Medien macht das nächtliche Schwimmen zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen und eine spezielle Beleuchtung möglich.

Im Zuge des milliardenschweren Ausbauplans von Dubais Küste investiert die Stadt seit Jahren in neue Freizeit- und Tourismusprojekte. Man will als Luxus- und Lifestyle-Destination weiter ausbauen. Neben dem neuen Strand umfasst der neue Bereich auch Spielplätze und Freizeitflächen.

Ähnliche Konzepte in anderen Ländern

Bereits in einigen Ländern gibt es an Stränden eigene Frauenbereiche und in den Vereinigten Arabischen Emiraten wurden spezielle Frauentage oder abgetrennte Strandzonen eingeführt.

Der neue Strand in Dubai unterscheidet sich durch den Dauerbetrieb, die vollständige Abschirmung und das ausschließlich weibliche Personal. Dubai reagiere damit auf die hohe Nachfrage. Man versucht sich durch ungewöhnliche Konzepte international von anderen Urlaubsdestinationen abzuheben.