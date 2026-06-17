„Liebe oder Lüge – Bei ‚Eden‘ werden die Kandidaten regelmäßig an den Lügendetektor gebeten“, schreibt der Streaming-Dienst „Joyn“ auf Instagram und kündigt damit eine neue Datingshow an. Dort suchen 13 Singles die große Liebe. Der Haken dabei: Jede Lüge, die von einem Kandidaten dort erzählt wird, kostet der ganzen Gruppe Geld.

Ursprünglich war das neue Format für den Sommer 2026 angekündigt, jetzt steht der genaue Starttermin fest: Ab Donnerstag, 25. Juni, wird die Sendung auf Joyn zu sehen sein. Im Free-TV wird die Show auf ProSieben ab Donnerstag, 16. Juli, wöchentlich um 22.20 Uhr zu sehen sein.

Pro Lüge, weniger Geld

13 Singles ziehen in das „Paradies“ ein, um die große Liebe zu finden. Wer am Ende ein Paar bildet, hat zusätzlich die Chance auf bis zu 100.000 Euro. Doch die Kandidaten werden regelmäßig an den Lügendetektor angeschlossen. Jede Lüge kostet die ganze Gruppe 1000 Euro. Die Fragen sollen dabei unangenehm werden, wie Joyn verspricht. „Sind Deine Gefühle echt?“, „Hast Du gestern heimlich eine andere geküsst?“ oder „Ist das Kennenlernen für Dich nur ein Spiel?“ lauten etwa die Tests.

Die Teilnehmer sind zwischen 23 und 33 Jahre alt und stammen sowohl aus Deutschland als auch aus Österreich. Dabei sind einige bekannte Reality-Gesichter darunter. Charline kennt man aus „Temptation Island“, wie auch Roberto und Tarek.