Model und Schauspielerin Tyra Banks legt sich mit Netflix an. Die 52-Jährige verklagt den Streaming-Anbieter wegen Verleumdung, wie US-Medien berichten. Netflix soll ein Interview, das Banks für die Doku „Reality Check: Inside America‘s Next Top Model“ gegeben hatte, aus ihrer Sicht zu stark und damit rufschädigend gekürzt zu haben. Sie fordert vom Streamingdienst nun Schadensersatz.

Die Doku setzt sich kritisch mit der Modelshow „Americas‘s Next Top Model“ und vor allem den Bedingungen der angehenden Nachwuchsmodels auseinander. Ehemalige Teilnehmerinnen hatten Vorwürfe wegen Rassismus, Bodyshaming und Sexismus erhoben. So gab es immer wieder Vorwürfe gegen Banks, sie unterstütze den Magerwahn in der Modebranche. Tyra Banks hat die Sendung produziert und sie zwischen 2003 und 2015 auch moderiert. Die Sendung wurde 2015 abgesetzt.

Banks: Doku zeige „falsches und diffamierendes“ Narrativ

Die 52-Jährige wirft Netflix wiederum vor, ein dreieinhalbstündiges Interview, das sie den Machern der Doku gegeben hatte, so stark zu kürzen, dass die Aussagen für sie rufschädigend seien. Zudem seien Aussagen aus dem Zusammenhang gerissen worden. Das Resultat sei eine Darstellung Banks, die ein „falsches und diffamierendes“ Narrativ, „das nichts mit dem zu tun hat, was sie tatsächlich geäußert hat“, heißt es laut US-Medienberichten in der Klageschrift.

Außerdem seien Passagen, in denen sich auch Banks selbstkritisch geäußert habe und Verantwortung habe übernehmen wollen, komplett aus der Doku herausgehalten worden, heißt es in der Klage. Im Kern geht es um den Vorwurf einer ehemaligen Kandidatin, die in der Staffel 2004 betrunken Sex mit einem Mode-Statisten hatte. Dies wurde gefilmt und in der Staffel ausgestrahlt - inszeniert als Betrug am damaligen Partner der Kandidatin. Diese sagte später, dass es sich um einen sexuellen Übergriff gehandelt habe. In der Doku werde es laut Banks nun so dargestellt, dass die 52-Jährige „wissentlich zugelassen habe, dass eine Kandidatin in ihrer Sendung sexuell missbraucht wurde“.

In der Klage gegen Netflix fordert Tyra Banks nun Schadensersatz unbekannter Höhe sowie ein Geschworenenverfahren.