Reality-Dokusoaps, die Einblicke in den Alltag prominenter Familien gewähren, gehören in der TV- und Streamingbranche längst zum fixen Repertoire. Bedeutete es für „Diese Ochsenknechts“, die Kaulitz-Brüder oder „The Osbournes“ ja auch ein schönes Zubrot. Was bei Rekord-Kicker Marko Arnautovic wohl keine Rolle gespielt hat. Der 37-jährige ließ sich und seine Familie von Kameras begleiten. Das Ergebnis startet am 7. Juni auf Puls 4 und auf Joyn. „Wir zeigen, dass das Leben an der Seite eines global erfolgreichen Fußballstars weit mehr ist als Glamour, Jet-Set und rote Teppiche“, kündigt der Privatsender an.

Dramatische Aufbereitung mit raschen Schnitten und eine emotionale Hochschaubahn – diesen Eindruck hinterlässt die Sichtung der ersten Folge. Erstmals in seiner Karriere lebt Arnautovic– nach seiner Zeit bei Inter Mailand – nun als Spieler bei Roter Stern Belgrad getrennt von seiner Familie. Während er in Serbien für seinen Verein kämpft und sich akribisch auf die WM 2026 vorbereitet, bleiben seine Frau Sarah und die Mädchen im italienischen Bologna. Denn dort haben Alicia und Emilia, beide talentierte Nachwuchs-Reiterinnen, ihren eigenen Platz gefunden: ihre Schule, ihre Freunde, ihren sportlichen Weg. „Wir haben das aufgrund der Kinder entschieden“, so Sarah.

Für Puls 4 könnte das durchaus ein Quotenhit werden. Man ließ jedenfalls gleich elf Folgen produzieren.