Vor mehr als 60 Jahren wurden der Liftbetrieb am Gaberl gestartet, Ski gefahren wird in dem Gebiet laut historischen Aufzeichnungen sogar schon doppelt so lange. Vor allem für Anfänger und Familien hat sich das kleine, aber feine Skigebiet in Salla (Gemeinde Maria Lankowitz) an der Grenze zwischen den Bezirken Voitsberg und Murtal zum Eldorado gemausert. Schon vor zwei Jahren hatte das Land den Betreibern mit einer Förderung in Höhe von 208.000 Euro unter die Arme gegriffen, nachdem die Nachwirkungen der Corona-Pandemie und die milder werdenden Winter dem Skiliftbetrieb wirtschaftlich ordentlich zugesetzt hatten. Damals war man noch davon ausgegangen, das weststeirische Skigebiet damit längerfristig erhalten zu können.

Thomas Gauss (links) vom Skigebiet Gaberl mit dem ehemaligen Skirennläufer Hans Enn © Sonstiges

Nun ist aber klar: Das Aus für die beiden Lifte am Gaberl ist besiegelt. „Ein Weiterbetrieb wäre nur sinnvoll, wenn die Kapazität der Beschneiung verdoppelt würde“, berichtet Thomas Gauss, Geschäftsführer der Gaberl Schilifte GmbH. Tatsächlich hatte sich im Rahmen der Suche nach einem Nachfolger, der das Skigebiet weiterbetreibt, ein Interessent gefunden. „Er wäre jedenfalls der Richtige gewesen und hat auch mit der Branche zu tun. Aber letztlich war ihm das Projekt zu groß. Dabei ist es gar nicht um die Finanzen gegangen. Personell und strukturell hätte er den Winterbetrieb nicht geschafft“, erläutert Gauss.

Die Pistenraupe wurde bereits an das benachbarte Skigebiet Kleinlobming verkauft © Lukas Liebminger

Die endgültige Entscheidung sei vor wenigen Tagen getroffen worden. „Das Pistengerät wurde inzwischen schon verkauft, das wandert nach Kleinlobming ab, bei den dortigen Skiliften wurde gerade eines gebraucht.“ Noch zu haben sind die Schneekanonen. Die 900 Kilogramm schweren Kolosse wurden im Jahr 2018 in einer aufsehenerregenden Aktion per Helikopter eingeflogen. „Für die Schneekanonen gebe es auch schon Interessenten“, freut sich Gauss. Weniger zuversichtlich ist man hinsichtlich des Schleppliftes. Man werde zwar versuchen, auch diesen zu veräußern, im schlimmsten Fall würde er aber im Alteisen entsorgt.

Die Schneekanonen stehen zum Verkauf, es gibt bereits Interessenten © Robert Cescutti

Geplant ist der Abbau im Juli oder August. Wobei trotz allem auch im kommenden Winter ein minimaler Skibetrieb gewährleistet wird, versichert Gauss: „Die Kinderwiese hinter dem Sportgasthof Lipp mit dem Seillift für Anfänger bleibt bestehen. Dort wird im Bedarfsfall auch mit einer Schneekanone beschneit werden.“ Auch die beliebte Langlaufloipe und die Rodelbahn stehen im kommenden Winter für sportliche Ausflüge zur Verfügung. Das Gesamtpaket soll auch zu einer Neuausrichtung hin zu „Genuss-Winterfeeling“ führen, die das Gaberl anders erlebbar machen soll. Seitens der Gemeinde bedauert man das Aus für das Skigebiet, aber selbst hätte man die finanziellen Mittel nicht, und als Vermittler in Richtung Land hätte man immer wieder fungiert.

Das Gaberl entwickelt sich immer mehr zum Treffpunkt für Motorradfahrer © Robert Cescutti

Ansonsten will man sich stärker auf den Sommer konzentrieren. „Das Gasthaus hat sich als Hotspot für Motorradfahrer etabliert, auch Oldtimerausfahrten, Wanderer und Sommerfrischler kehren bei uns ein. Da sind wir sehr zufrieden“, erzählt Gauss. Besonders profitiert man auch von den Veranstaltungen am nahe gelegenen Red-Bull-Ring, so ist man rund um Formel-1-Grand-Prix am 28. Juni und die MotoGP, die heuer erstmals im September gastiert, so gut wie ausgebucht.