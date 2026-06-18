Einmal tröpfelt es. Dann wieder gibt es strahlenden Sonnenschein. Und im nächsten Moment schüttet es wie aus Kübeln. Das Wetter spielt in der Steiermark gefühlt gerade ein wenig verrückt. Aber es bringt vor allem eines: den lang erhofften Regen, der der extremen Trockenheit in den Frühlingsmonaten entgegenwirken soll.

Einige Gemeinden des Bezirkes Leoben schickten im Mai sogar Warnungen aus, dass die „anhaltende Trockenheit und fehlende Niederschläge“ sich bemerkbar machen und der Wasserzufluss im Leitungsnetz spürbar gesunken sei. In Traboch informierte Bürgermeister Martin Schuchaneg, dass einer der Hochbehälter in Traboch aufgrund des „aktuell extrem hohen Verbrauchs“ fast leer sei. Auch bei Landwirten wuchs die Sorge. Die Devise lautete: Sparsam mit dem Trinkwasser umgehen und Pool-Befüllungen, Autowäschen und Gartenbewässerung reduzieren.

Rückgang bei Quellschüttung

Doch wie sieht die Situation jetzt, Mitte Juni, aus? Gibt es durch den Regen endlich ein Aufatmen? Laut Karl Dobnigg, Bürgermeister in Kammern im Liesingtal, gebe es das nicht. „Der Regen hat überhaupt nicht geholfen“, sagt er. Probleme mit der Wasserversorgung habe es in seiner Gemeinde vor diesem Jahr überhaupt noch nie gegeben. Seit dem Aufruf an die Bevölkerung Anfang Mai habe sich die Situation kaum verändert, aber sie sei stabil.

Karl Dobnigg, Bürgermeister von Kammern im Liesingtal © Armin Russold

Auch Schuchaneg erklärte auf Anfrage der Kleinen Zeitung, dass der Regen in Traboch zwar wichtig sei, bisher aber kaum etwas verändert habe. In der Gemeinde gebe es bei einem konkreten Hochbehälter am Liesingberg Probleme. „Dort gibt es einen Rückgang bei der Quellschüttung. Aber wir können das durch Quellen in Timmersdorf und Madstein ausgleichen“, so der Bürgermeister. Er beruhigt weiter: „Es hat immer Wasser gegeben. Aber um nicht in die Situation zu kommen, dass es gar kein Wasser gibt, haben wir vorsorglich gewarnt.“

Überdurchschnittlich viel Regen im Juni

Laut Robert Stöffler des Referates Hydrographie (Land Steiermark), gab es im Juni bisher tatsächlich überdurchschnittlich viel Niederschlag von 80 bis 100 Litern Wasser pro Quadratmeter in der Steiermark. „Das hat die angespannte Grundwassersituation vor allem im Ennstal und entlang der Mur-Mürzfurche etwas gedämpft. Es war also nicht nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, es hat schon etwas gebracht“, kann der Experte etwas entwarnen. Trotzdem befinden sich diese Regionen weiterhin großteils unterhalb des langjährigen Mittelwertes, während die Grundwasserstände südlich des steirischen Randgebirges in der West-, Süd-, und Oststeiermark aktuell überwiegend im Bereich der Mittelwerte sind.

Sowohl in Kammern als auch in Traboch bitten die Ortschefs weiterhin um Anmeldung, bevor Befüllungen von Pools vorgenommen werden, damit man diese koordinieren kann. Schuchaneg informiert zudem, dass man die Wasserversorgung weiter digitalisieren will, um Füllstände sowie „brenzlige Situationen“ noch besser im Vorhinein erkennen kann. „Von den vier Hochbehältern in Traboch sind bereits zwei digitalisiert, jetzt arbeiten wir gerade dabei, einen dritten zu digitalisieren“, sagt Schuchaneg abschließend.