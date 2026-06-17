Je tiefer man auf Österreichs Staatsfinanzen blickt, desto düster schauen sie zurück. Bekanntlich will die Regierung bis zum Jahr 2028 das laufende EU-Defizitverfahren verlassen. Doch daran glaubt der Fiskalrat, oberster Budgetwächter der Republik, nach einer gründlichen Analyse des Doppelbudgets nicht: Einnahmen und Ausgaben würden im Ungleichgewicht bleiben und sich langfristig sogar noch ausweiten. Fiskalratspräsident Christoph Badelt warnte am Mittwoch vor einer „ungleich schwierigeren Budgetsituation als jetzt“.

Um dem EU-Verfahren zu entkommen, muss das Defizit auf maximal 3 Prozent gemessen am BIP gedrückt werden – von zuletzt 4,2 Prozent. Die Regierung plant für 2028 eine diesbezügliche Punktlandung, einen Polster lässt man sich nicht. Aus Sicht des Fiskalrats wird die Koalition ihr Ziel aber ohnehin weit verfehlen und in zwei Jahren bei 3,8 Prozent Neuverschuldung landen. Das EU-Verfahren würde in diesem Fall weiterlaufen, auch wenn vorerst keine Strafzahlungen drohen.

In Euro ausgedrückt liegen zwischen den Berechnungen des Finanzministeriums und des Fiskalrats 4,4 Milliarden Euro. Da Ausgabenkürzungen und Steuererhöhungen aber die Konjunktur negativ beeinflussen (und damit die Einnahmen des Staates senken), müsste mehr konsolidiert werden, um diese Lücke zu schließen. Der Fiskalrat geht von einem Volumen von 5,7 Milliarden Euro bis 2028 aus, um im Endeffekt bei diesen 4,4 Milliarden Euro zu landen. Das ist doppelt so viel, wie die Regierung beabsichtigt.

Drei Gründe für die Abweichung

Die große Abweichung hat mehrere Gründe, auf die der Fiskalrat auch selbst hinweist – und die zumindest einen Gutteil erklären. Immerhin 1,6 Milliarden Euro gehen auf ein statistisches Problem zurück. Durch die Umstellung der CO2-Bepreisung auf ein europäisches System können die Einnahmen aus der CO2-Steuer für 2028 erst ein Jahr später im Staatshaushalt verbucht werden. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) geht davon aus, dass sich dieses Problem auf dem politischen Parkett in Brüssel wird lösen lassen – der Fiskalrat glaubt das vorerst nicht.

Ebenso gehen die Budgetexperten von einem künftig höheren EU-Beitrag Österreichs aus, was angesichts der laufenden Gespräche in der EU auch realistisch ist. Schon allein aus Verhandlungstaktik heraus kann sich die Regierung, die natürlich so wenig wie möglich in den EU-Topf einzahlen will, keine Steigerung ins Budget schreiben. Anders gesagt: Sollte man künftig mehr überweisen müssen, wird die Regierung im Jahr 2028 jedenfalls weiter konsolidieren müssen.

Ein dritter Punkt betrifft nur indirekt den Bund, dafür die Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen. Im Stabilitätspakt haben sich all diese Ebenen auf Verschuldungsgrenzen geeinigt. Marterbauer geht von deren Einhaltung aus, der Fiskalrat derzeit nicht. Rund 400 Millionen Euro beträgt die nackte Differenz aufgrund unterschiedlicher Einschätzungen, wie viel die Sparmaßnahmen wirklich bringen.

Etliche Maßnahmen sind zeitlich bis 2028 befristet

Dass die Regierung einen Fokus auf 2028 legt, um bis dahin aus dem EU-Defizitverfahren zu kommen, ist bei dem Doppelbudget zwar logisch. Aber was ist dann? Badelt warnt davor, nur auf die Neuverschuldung zu achten. Mittelfristig müsse die Senkung der Schuldenquote das Ziel sein. Und dafür muss das Defizit unter 2 Prozent gedrückt werden. Doch einige Maßnahmen sind mit einem Enddatum versehen.

Darunter fällt etwa die erhöhte Bankenabgabe, die schon 2027 hätte auslaufen sollen, aber aufgrund der großen Nachfrage (des Staates) verlängert wurde. Auch die außertourliche Anhebung der Höchstbemessungsgrundlage ist nur temporärer Natur und wird zudem später höhere Pensionen bedingen. Ein Ende der Sparbudgets ist daher nicht in Sicht. Auf Jahre.