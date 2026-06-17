So zurückhaltend das Jahr inflationstechnisch begonnen hat, so deutlich änderte sich die Richtung seit Ausbruch des Iran-Kriegs. Auf Österreich heruntergebrochen bedeutet das: Stiegen die Preise im Jänner, stets verglichen im Jahresabstand, nur um 2,0 Prozent, schnellte die Inflationsrate im Mai bereits auf 3,7 Prozent nach oben. Das verbriefte die Statistik Austria am Mittwoch.

Deren Generaldirektorin Manuela Lenk hatte auch gleich eine Erklärung parat. „Vor allem Preissprünge bei Flügen waren für die Erhöhung der Inflationsrate verantwortlich“, sagte Lenk und verwies auf ein Plus bei Flugticketpreisen von 13,8 Prozent. Der Dienstleistungsbereich würde „seinen Anteil als bedeutendster Preistreiber“ dadurch „weiter vergrößern“.

Bei Treibstoffen und Heizöl scheint zwar die Preisrallye vorerst vorbei – am Mittwoch sank der Preis für die Rohölsorte Brent unter die Marke von 80 US-Dollar pro Barrel –, im Jahresabstand freilich fungieren die Energieträger immer noch als starker Inflationstreiber. So findet sich bei Dieseltreibstoff etwa ein Preisplus von 30,7 Prozent gegenüber Mai 2025, bei Superbenzin macht die Steigerung 21,3 Prozent aus. „Treibstoffe und Heizöl verteuerten sich weniger kräftig als zuletzt, steuerten aber immer noch einen ganzen Prozentpunkt zur Inflation bei“, sagt dazu Manuela Lenk.

Der Preisanstieg bei den zuletzt stets sehr genau beäugten Dienstleistungen für Gastronomie und Beherbergung lag im Mai durchschnittlich bei 4,7 Prozent.

Die Preisdämpfer: Strom, Butter, E-Bikes

Auf der anderen Seite, also bei jenen Kategorien, die unter der Gesamtinflation liegen, finden sich indes die Nahrungsmittel wieder. Und dann gibt es noch jene Waren und Dienstleistungen, die von der Statistik Austria gar explizit als „Preisdämpfer“ hervorgehoben werden. Elektrischer Strom mit einem Minus von 10,3 Prozent zählt ebenso dazu wie Butter (minus 19,5 Prozent), E-Bikes (minus 12,3 Prozent) oder das Segment Mobiltelefonie mit einem Preisminus von 12,3 Prozent.

Wobei speziell das statistische Mobilfunkminus wohl auf den ersten Blick viele Fragen aufwirft. Immerhin sind heute prinzipiell zahlreiche Tarife indexiert, steigen also Jahr für Jahr automatisch an.

Der Weg zum Mobilfunkminus

Die Statistik Austria betont auf Nachfrage, fast jeden Tarif zu erfassen und Bestands- und Neukunden abzumischen. Man „modelliere die gesamte Landschaft“. Eine Gewichtungsgrundlage kommt einerseits von der Regulierungsbehörde RTR, andererseits kooperiert die Statistikbehörde mit dem Vergleichsportal Tarife.at.

Welche aber sind konkrete Gründe für das stark ausgeprägte Minus? Nun, der Mobilfunkmarkt in Österreich sei „sehr kompetitiv“, erklärt Stefan Hofbauer von der Statistik Austria. Tatsächlich gibt es speziell für Neukunden günstige, teils sogar preislich regelrecht aggressive Angebote. Zugleich steigen bei manch Bestandstarifen inkludierte Datenvolumina. Gibt es mehr Leistung zum (nahezu) selben Preis, wirkt das in der Statistik preisdämpfend.

Wie geht‘s weiter mit der Inflation?

Will man übrigens wissen, welches Inflationsgewicht einzelne Preisgruppen haben, lohnt der Blick in den „Warenkorb 2026“. Dort werden all jene Waren und Dienstleistungen gelistet, die für die Berechnung der Inflationsrate herangezogen werden. Auch das entsprechende Gewicht ist abgebildet. Besonders bedeutsam sind etwa Veränderungen bei Mietpreisen, entfallen auf die Mieten doch fünf Prozent Gewicht des Verbraucherpreisindex. In Sachen Mobiltelefonie schlägt die statistische Waage bei 0,47 Prozent aus.

Wie aber geht‘s mit der Inflation im Land weiter? Hoffnung gilt einem Friedensabkommen zwischen dem Iran und den USA. Ist die Straße von Hormuz ab nächster Woche wieder geöffnet, könnte das die Preissteigerungen abflachen lassen. „In der zweiten Julihälfte sollten wir dann an der Zapfsäule auch merken, dass die Preise wieder niedriger sind als in den Wochen davor“, sagte Wifo-Ökonom Josef Baumgartner im ORF-Radio.