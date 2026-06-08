„Seit gut 20 Jahren nutzt so gut wie jede und jeder Mobilfunk“. Es ist eine der wenigen Unschärfen, die sich Volker Libovsky und Margit Kropik am Montag leisten. Ansonsten haben der Präsident und die Geschäftsführerin des Forum Mobilkommunikation (FMK), der Interessenvertretung der österreichischen Mobilfunkindustrie, sehr präzises Zahlenmaterial im Gepäck. Gespeist vom „FMK-Mobilfunk-Barometer“, der einmal im Jahr als Basis dient, um das Mobilfunk-Nutzungsverhalten der Menschen in Österreich zu vermessen.

Beginnen wir beim Fundament und den 14,7 Millionen SIM-Karten, die dem Barometer zufolge zurzeit in Handys oder den Internet-Cubes im Umlauf sind. Zum Vergleich: Vor exakt dreißig Jahren, als das FMK gegründet wurde, waren es gerade einmal 650.000.

Volker Libovsky (Präsident des FMK und CTIO von Magenta Telekom) und Margit Kropik, Geschäftsführerin des FMK © Hans Leitner

Beeindruckendes Wachstum findet sich naturgemäß auch beim via Mobilfunknetz übertragenen Datenvolumen in Österreich wieder. Lag der Wert 2022 noch bei knapp vier Milliarden Gigabyte, wurde 2025 erstmals die Marke von sechs Milliarden Gigabyte übertroffen.

Zu tun hat das mit vermehrtem Streaming, aber auch mit dem infrastrukturellen Rückgrat: So beträgt die „technische Abdeckung mit 5G“ laut FMK mittlerweile 97 Prozent. Sprich: 97 Prozent der Bevölkerung steht mindestens ein 5G-Netz zur Verfügung.

Weniger Umsatz, höhere Investitionen

Der Trend zur Videotelefonie sorgt andererseits wiederum für einen der raren Rückgänge im statistischen Konvolut: Erreichten die Gesprächsminuten via Mobilfunknetz in Zeiten der Corona-Pandemie mit 29,1 Milliarden Minuten einen Rekord, waren es 2025 nur noch 20,2 Milliarden Minuten – und damit auch deutlich weniger als in Prä-Pandemie-Zeiten. Ein weiteres Minus findet sich bei den Gesamtumsätzen von Österreichs Mobilfunkern. Diese sanken im Jahr 2025 auf 3,5 Milliarden Euro, also im Jahresvergleich um fast sechs Prozent. Zugleich stiegen die Investitionen in der Branche.

Einen Schwerpunkt legte das FMK in seiner Erhebung auch auf das Thema Künstliche Intelligenz. Zentraler Befund: Die Mehrheit im Land verwendet KI-Tools, kaum jemand aber tut dies besonders kritisch. In Zahlen gegossen ist im FMK-Barometer die Rede davon, dass sich bereits zwei von drei Menschen im Land an KI versucht haben. Zugleich gaben nur acht Prozent der 500 Befragten an, KI-erzeugte Informationen stets zu überprüfen.