Die Preise in Österreich steigen weiter deutlich. Im Mai lagen sie um 3,7 Prozent über jenen des Vorjahres, wie die Statistik Austria am Mittwoch mitteilte.

„Vor allem Preissprünge bei Flügen waren für die Erhöhung der Inflationsrate verantwortlich. Damit vergrößerte der Dienstleistungsbereich seinen Anteil als bedeutendster Preistreiber weiter“, lässt Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin der Statistik Austria, wissen. Treibstoffe und Heizöl verteuerten sich weniger kräftig als zuletzt, steuerten aber immer noch einen ganzen Prozentpunkt zur Inflation bei. Bei Nahrungsmitteln, so Lenk, „war die Teuerung deutlich geringer als die Gesamtinflation“.

Der Mikrowarenkorb, der den durchschnittlichen wöchentlichen Einkauf abbildet, verzeichnet gar ein Plus von 5,8 Prozent.

Zinsentscheidung in den USA

In den USA übrigens lag die Inflation zuletzt gar bei 4,2 Prozent. Ein Wert, der vor allem deswegen besonders beachtet wird, weil am Mittwochabend der erste Zinsentscheid der US-Notenbank Fed unter ihrem neuen Chef Kevin Warsh ansteht. Ökonomen rechnen damit, dass der Leitzins heuer zum vierten Mal in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent verbleibt. Die Entscheidung wird um 20 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit bekanntgegeben.

Warsh hingegen wird eine Nähe zu US-Präsident Donald Trump nachgesagt, der sich vehement für eine lockerere Geldpolitik ausspricht. Angesichts der aktuellen Wirtschaftslage stellen Volkswirte den Sinn dahinter stark infrage.