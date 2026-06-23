Mit dem „BalancePunkt“ hat in der Fohnsdorfer Hauptstraße 5b ein Zentrum für ganzheitliche Gesundheit geöffnet. Neben dem Allgemeinmedizinischen Zentrum bündeln vier Frauen ihre unterschiedlichen Kompetenzen und bieten ein breites Spektrum an unterstützenden Gesundheitsangeboten an.

Entstanden ist die Gemeinschaftspraxis durch Zufall, erzählen die Gründerinnen Judith Pirker, Sigrid Grohs, Stefanie Kogler und Manuela Brunner. Kennengelernt habe man sich über Ausbildungen, gemeinsame Kontakte und langjährige Freundschaften. Daraus entwickelte sich die Idee, unterschiedliche Fachbereiche unter einem Dach zu vereinen.

Entspannen, stärken, auftanken

Stefanie Kogler und Manuela Brunner sind Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und bieten die NADA-Ohrakupunktur als unterstützende Behandlungsmethode zur Förderung der Entspannung, Stabilität und inneren Balance an. Dabei werden bis zu fünf standardisiert Punkte je Ohr mit Hilfe feiner Nadeln oder Magnetkügelchen stimuliert. Die Methode kann ergänzend zu ärztlichen oder psychotherapeutischen Behandlungen eingesetzt werden.

Heilmassage und mehr

Judith Pirker deckt den Bereich der Heilmassage ab. Sie bietet außerdem Lymphdrainagen nach Dr. Vodder, Fußreflexzonenmassagen sowie Wärmetherapie zur Förderung von Beweglichkeit, Regeneration und Wohlbefinden an. Die Behandlungen kommen bei Verspannungen, Bewegungseinschränkungen sowie zur Unterstützung nach Operationen oder Verletzungen zum Einsatz.

Sigrid Grohs bietet Prana-Energiearbeit an. Die aus Indien stammende – von der Wissenschaft allerdings immer wieder kritisierte – Methode soll körpereigene Regenerationsprozesse unterstützten und wird berührungslos durchgeführt.

Die Praxis arbeitet nur nach Terminvereinbarung. Die Gründerinnen verstehen ihr Angebot als Ergänzung zur Schulmedizin und möchten einen Ort schaffen, an dem Gesundheit ganzheitlich betrachtet wird.