Ein wichtiges Zeichen sozialen Engagements setzte die Schulgemeinschaft des Bundesgymnasiums und Bundesrealgymnasiums Fürstenfeld (BG.BRG) bei der diesjährigen Schulsammlung. Insgesamt 9100 Euro kamen bei der Spendenaktion zusammen und wurden feierlich dem Verein „Geben für Leben – Leukämihilfe Österreich“ übergeben. Dieser setzt sich für Leukämiepatienten ein, organisiert Stammzelltypisierungen und „schenkt damit vielen Betroffenen Hoffnung“, wie Sylvia Wagner, Lehrerin am BG.BRG Fürstenfeld, erklärt.

Die Übergabe der stolzen Summe geschah im Beisein von Direktor Martin Steiner, der sich sichtlich stolz über das Ergebnis zeigte. Katharina Palatsky, die als Organisatorin das „Team Ost“ des Vereins betreut, bedankte sich ebenfalls und hob die Bedeutung solcher Aktionen für ihren Verein hervor.