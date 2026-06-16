Bei der diesjährigen Schlosshofserenade am Samstag, dem 27. Juni, kommen bei Musik von Antonio Vivaldi nicht nur Klassikfans auf ihre Kosten. Im zweiten Teil werden die weltbekannten Klänge des schwedischen Künstlerquartetts Abba für Begeisterung unter den Zuhörern sorgen. Und das offensichtlich schon im Vorfeld. Die Nachfrage nach Karten ist so groß, dass sich das Kammerorchester Hartberg unter der Leitung von Hermine Pack dazu entschlossen hat, einen zweiten Termin einzuschieben. Vorausgesetzt, das Wetter ist an beiden Tagen schön (sollte es am Samstag regnen, wird das Konzert auf Sonntag verlegt), findet am Sonntag um 18 Uhr ein Wiederholungskonzert im Schlosshof statt. Karten gibt es zum Vorverkaufspreis direkt an der Abendkassa, die Sitzplatzwahl ist frei.