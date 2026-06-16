In den Markt für Spareinlagen kommt wieder Bewegung – auch weil neue Anbieter die etablierten Banken zunehmend unter Druck setzen. Laut einer aktuellen Analyse der Vergleichsplattform durchblicker treiben vor allem Neobanken und digitale Sparplattformen die Zinsen für täglich verfügbare Einlagen deutlich nach oben.

Leitzins wurde angehoben

Zusätzlichen Rückenwind erhält diese Entwicklung durch die jüngste Anhebung des EZB-Einlagezinses auf 2,25 Prozent. Doch nicht alle Institute geben diesen Impuls gleichermaßen weiter. „Während große Banken bei den Standardkonditionen zurückhaltend bleiben, drücken Neobanken und ausländische Anbieter über Zinsportale die Top-Konditionen nach oben“, sagt Manuel Wukovits, Experte für Bankprodukte bei durchblicker.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde verkündete die jüngste Anhebung der Leitzinsen © IMAGO/Matias Basualdo

Bis zu 3,00 Prozent Zinsen bei Tagesgeld

Besonders deutlich zeigt sich die Spreizung beim Tagesgeld: Spitzenangebote erreichen aktuell bis zu 3,00 Prozent pro Jahr, allerdings häufig in Verbindung mit zeitlich befristeten Neukundenboni. Der Durchschnitt aller Angebote liegt hingegen nur bei 1,55 Prozent. Bei einer Veranlagung von 20.000 Euro ergibt sich daraus ein jährlicher Ertragsunterschied von rund 273 Euro.

Bundesschatz bis zu 3,20 Prozent

Auch im Festgeldsegment haben sich die Konditionen zuletzt spürbar verbessert. Der Bundesschatz der Republik Österreich bietet bei einer Laufzeit von zehn Jahren derzeit bis zu 3,20 Prozent jährlich und liegt damit über vergleichbaren langfristigen Bankangeboten. Im Festgeldvergleich von durchblicker erreichen einjährige Bindungen bis zu 2,75 Prozent, bei vier Jahren Laufzeit sind bis zu 2,65 Prozent möglich.

Ein differenziertes Bild für Sparer

Für Sparer bedeutet das ein differenziertes Bild: Während kurzfristig verfügbare Gelder vor allem bei Onlineanbietern höhere Zinsen bringen, liegen im langfristigen Bereich staatliche Angebote derzeit vorne. „Wer sein Geld länger binden kann und auf maximale Sicherheit setzt, findet hier den attraktivsten Zinssatz am Markt“, so Wukovits.

Zinsniveau weit über den 2010er-Jahren

Unterm Strich bleibt der Befund: Das Zinsniveau liegt zwar unter dem Hoch von 2023, aber weiterhin deutlich über jenem der 2010er-Jahre. Wer aktiv vergleicht und auch Angebote abseits der Hausbank nutzt, kann reale Ertragsverluste durch Inflation zumindest abfedern. Wer darauf verzichtet, riskiert hingegen weiterhin Kaufkraftverluste.