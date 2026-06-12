Seit Wochen wurden die Finanzmärkte mit immer deutlicheren Hinweisen auf diesen Schritt vorbereitet, nun hat ihn die Europäische Zentralbank vollzogen. Die Leitzinsen werden um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Damit steigt der für Sparer und Banken relevante Einlagensatz von 2,0 auf 2,25 Prozent. Es ist die erste Zinserhöhung seit fast drei Jahren. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hob in ihren mit Spannung erwarteten Erläuterungen nach dem Zinsentscheid insbesondere die Inflationsrisiken infolge des Iran-Kriegs hervor. Der Beschluss sei auch einstimmig getroffen worden.

Tatsächlich hat die Zentralbank die Prognose für die Teuerungsrate im Euro-Raum kräftig angehoben. Noch im März war man im Jahresschnitt von 2,6 Prozent ausgegangen, mittlerweile sind es für heuer 3,0 Prozent. Im Mai schoss die Teuerungsrate in der Eurozone auf 3,2 Prozent nach oben (in Österreich auf 3,7 Prozent) – und entfernte sich damit weiter vom EZB-Ziel von 2,0 Prozent. Selbst 2027 wird auf das Gesamtjahr gesehen eine Inflation von 2,3 Prozent erwartet. Angesichts der Daten sei die Zinserhöhung „unausweichlich“ gewesen, sagte auch Lagarde.

Soweit, so wenig überraschend. Schon eher für Aufsehen sorgt der Umstand, dass die EZB-Ökonomen beim Wachstum keine schroffe Korrektur nach unten vorgenommen haben. Für das Gesamtjahr haben sie die Aussichten für das Wirtschaftswachstum von 0,9 auf 0,8 Prozent nur marginal nach unten revidiert. Freilich gibt es den Zusatz, dass hier weitere Abwärtsrisiken bestehen. Aktuell, so Lagarde, erweise sich die Wirtschaft in der Euro-Zone indes als durchaus robust.

Die entscheidende Frage lautet nun, wie es mit dem geldpolitischen Kurs der EZB nun weitergeht. Analysten gehen heuer von ein bis zwei weiteren Zinserhöhungen aus – als wahrscheinlich gilt ein nächster Schritt im September, manche Finanzmarktexperten schließen aber auch eine weitere Erhöhung im Juli nicht aus. Lagarde ließ sich nicht in die Karten blicken. Auf mehrmalige Nachfrage blieb sie bei der altbewährten Formel, dass man von Sitzung zu Sitzung nach der jeweiligen Datenlage entscheiden werde. Klar ist: Die Zinspolitik hängt vor allem mit den weiteren Entwicklungen im Nahen Osten zusammen, die Aussichten auf eine baldige Entspannung haben sich aktuell gerade wieder verfinstert. Das gilt aber auch für die weitere Wirtschaftsentwicklung – daraus ergibt sich ein Dilemma für die EZB. Denn Zinserhöhungen sind ein zusätzlicher Bremsklotz für die ohnehin schwächelnde Konjunktur.

Kredite teurer, Sparzinsen steigen leicht

Sparer und Kreditnehmer bekommen die steigenden Zinsen zu spüren. Der für viele variable Kredite maßgebliche 3-Monats-Euribor ist seit Ausbruch des Iran-Kriegs Ende Februar von damals 2,013 Prozent auf nunmehr 2,397 Prozent gestiegen. Im Markt wird von zumindest einer weiteren Leitzins-Anhebung ausgegangen, das ist zum Teil bei den Kreditkonditionen schon eingepreist.

Bei den Sparzinsen, die sich über viele Monate kaum bewegten, ist bei längeren Bindungsfristen zuletzt bereits eine leichte Aufwärtsbewegung erkennbar gewesen, die sich fortsetzen dürfte. Auf der Transparenzplattform für Spareinlagenzinsen der Nationalbank zeigt sich folgendes Bild: Ende Februar lagen die Zinssätze bei einjähriger Bindung im Schnitt bei 1,086 Prozent (Filialprodukte) bzw. 1,211 Prozent (reine Digitalprodukte) – mittlerweile sind es 1,22 bzw. 1,35 Prozent. Bei zweijährigen Bindungen liegt der Durchschnitt heute bei 1,427 Prozent (Filialen) bzw. 1,586 Prozent (digital) – Ende Februar waren es 1,15 bzw. 1,3 Prozent.