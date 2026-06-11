Höhere Inflation, weiter keine Lösung im Iran-Krieg, Unsicherheit weit und breit: Die Europäische Zentralbank hat genug Gründe, um ihren Leitzins zu erhöhen. Ökonomen und Finanzmarktexperten rechnen fest damit, dass die Notenbanker den Einlagensatz am heutigen Donnerstag von 2,0 auf 2,25 Prozent anheben werden – zum ersten Mal seit fast drei Jahren.

„Der EZB bleibt nichts anderes übrig, als ihre Leitzinsen auf der Sitzung anzuheben“, sagte zuletzt Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. „Vermutlich dürfte sie sie nach der Sommerpause erneut erhöhen.“

Seit dem Ausbruch des Iran-Kriegs ist die Inflation vor allem wegen des hohen Ölpreises gestiegen. Lag die Jahresteuerung im Februar noch bei 1,9 Prozent, waren es im Mai 3,2 Prozent. Dies liegt deutlich über der Zielmarke der EZB. Denn sie sieht eine Inflation von zwei Prozent mittelfristig als ideal für die Konjunktur im Euroraum. Neben Energie verteuerten sich zuletzt auch Dienstleistungen überdurchschnittlich mit 3,5 Prozent. Dass damit Zweitrundeneffekte drohen, zeigt auch die Kerninflation. Diese um die schwankenden Preise von Energie und Lebensmitteln bereinigte Teuerung stieg im Mai spürbar von 2,2 auf 2,5 Prozent.

„Zum Handeln bereit“

EZB-Präsidentin Christine Lagarde und andere Vertreter der Zentralbank hatten wiederholt klar gemacht, dass die EZB zum Handeln bereit sei, wenn es die Datenlage erfordere. „Aus heutiger Sicht halte ich eine Zinserhöhung im Juni für nötig“, sagte jüngst EZB-Direktorin Isabel Schnabel in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Die deutsche Top-Ökonomin fügte hinzu, dass sich die EZB nie im Voraus festlege. Der Schock arbeite sich jedoch durch die Wirtschaft und treibe die Inflation über „einen beträchtlichen Zeitraum“ vom Zielwert der Notenbank weg.

Die EZB hatte den Leitzins mehrfach bei 2,0 Prozent belassen. Die erwartete Erhöhung auf 2,25 Prozent wäre aber wohl nicht die letzte in diesem Jahr. Schnabel äußerte sich zwar nicht konkret zu weiteren Zinsschritten für 2026, räumte aber ein: „Was ich sagen kann, ist, dass bereits das Basisszenario, das wir im März hatten, zwei Zinserhöhungen berücksichtigte.“